سعد الحريري: لبنان بحاجة لاستثمارات أجنبية تصل إلى 10 مليارات دولار

(رويترز) - قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم أمس الخميس إن بلاده بحاجة لاستثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى عشرة مليارات دولار لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين وتحديث البنية التحتية.

وتدفق ما لا يقل عن مليون شخص من الجارة سوريا هرباً من الحرب الدائرة هناك منذ أن بدأ الصراع في العام 2011 بما يعادل نحو 25 بالمئة من سكان لبنان وهو ما يشكل ضغطاً على الخدمات العامة في البلاد.

وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي في بيروت إن لبنان سيحتاج ما لا يقل عن ثمانية إلى عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة في السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن الإسهامات الدولية على الرغم من أنها محل تقدير لا تتناسب مع الاحتياجات الكبيرة للاجئين السوريين ومضيفيهم.

وطالب الحريري بتمويل خطة مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تحسين قدرة لبنان على استيعاب وتحمل تدفق اللاجئين وتعزيز الاقتصاد.

ومعظم البنية التحتية في لبنان تنتظر الإصلاح منذ الحرب الأهلية التي استمرت على مدار 15 عاماً حتى 1990. ويتوقع البنك الدولي أن تصل ديونه هذا العام إلى 155 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي ثالث أعلى نسبة في العالم.