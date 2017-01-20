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سياسة واقتصاد

السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني لـ100مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016

أريبيان بزنس
الجمعة، 20 يناير 2017
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السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني لـ100مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016

ارتفعت حيازة السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

 

وقال موقع "أرقام" الاقتصادي إن السعودية بذلك تواصل رفع حجم حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثاني على التوالي وذلك حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وتحتل بذلك المرتبة الـ13 من بين كبار حاملي السندات الأمريكية.

 

وفيما يخص الإمارات، خفضت حيازتها من السندات الأمريكية بحوالي 1.4 مليار دولار إلى 63 مليار دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

 

وتتصدر اليابان والصين كبار حاملي السندات الأمريكية بأكثر من تريليون دولار.

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