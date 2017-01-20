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سياسة واقتصاد

داعش تهدم معالم شهيرة في تدمر

أريبيان بزنس
الجمعة، 20 يناير 2017
داعش تهدم معالم شهيرة في تدمر
التترابليون) بالإضافة لواجهة المسرح الروماني


بيروت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مدير الآثار السورية مأمون عبد الكريم لرويترز اليوم الجمعة إن متشددي تنظيم داعش دمروا واحدا من أشهر المعالم الأثرية في مدينة تدمر وهو (التترابليون) بالإضافة لواجهة المسرح الروماني.

ويسيطر التنظيم على المدينة بعد أن انتزع السيطرة عليها في ديسمبر كانون الأول للمرة الثانية من قوات الحكومة السورية.

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