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سياسة واقتصاد

مهاجم يصدم بسيارته مشاة في ملبورن باستراليا ويقتل 3 ويصيب 20

أريبيان بزنس
الجمعة، 20 يناير 2017
مهاجم يصدم بسيارته مشاة في ملبورن باستراليا ويقتل 3 ويصيب 20

سيدني 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشرطة الاسترالية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 على الأقل اليوم الجمعة بعدما صدم رجل سيارته عمدا بعدد من المشاة في وسط مدينة ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا.

وقالت شرطة ولاية فكتوريا في مؤتمر صحفي إن الحادث لا صلة له بالإرهاب.

وأضافت أنها تمكنت من القبض على قائد السيارة التي ذكرت وسائل إعلام محلية أنها كانت تتحرك بطريقة غير طبيعية قبل الحادث.

وبث التلفزيون المحلي تسجيلا مصورا من الجو لأفراد مسلحين من الشرطة عند تقاطع بوسط المدينة وكذلك لعدد من مركبات الشرطة تغلق طرقا ولقطات لخدمات إسعاف.

وأغلقت الشرطة مداخل المدينة وأوقفت خدمات الترام بعد الحادث الذي وقع في قلب منطقة بورك ستريت التجارية

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