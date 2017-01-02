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سياسة واقتصاد

الجمارك السعودية توقف دخول حاويات التبغ في المنافذ "تمهيداً لاعتماد الرسوم الجديدة"

أريبيان بزنس
الاثنين، 2 يناير 2017
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الجمارك السعودية توقف دخول حاويات التبغ في المنافذ "تمهيداً لاعتماد الرسوم الجديدة"

أوقفت الجمارك السعودية حاويات التبغ في منافذ عدة أمس الأحد بعد حذف بند التعرفة الجمركية السابق.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها إن ذلك جاء تمهيداً لاعتماد البند الجديد المتضمن رفعه بنسبة 100 بالمئة بناءً على اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بفرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته وفقاً لما أورده الاجتماع الـ101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي ممثلة بوزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.

 

وخلال جولة ميدانية على عدد من منافذ بيع الدخان والتبغ، أكد بائعون للصحيفة اليومية أنهم لم يتلقوا حتى الآن، أية تعليمات برفع أو تثبيت أسعار الدخان، الأمر الذي دفع بعض المنافذ للتعامل بالأسعار الحالية نفسها دون تغيير، لافتين إلى توقف عدد من المنافذ عن بيع الدخان بشتى أنواعه، بحجة توقف مندوب شركات الدخان عن تسليمها للمنافذ، فيما تحتفظ عدد من المقاهي بأسعار المعسل ثابتة دون تغيير، رغم الأنباء المتواترة حول رفع أسعار التعرفة الجمركية لأنواع التبغ بشكل عام.

 

ونقلت المخلص الجمركي محمد إيجان قوله إن تغييراً سيطرأ اليوم على أسعار التعرفة الجمركية لمواد التبغ، بحسب معلومات أولية تشير إلى أن القرار الرسمي سينفذ اعتباراً من اليوم، أما فيما يخص نسبة الارتفاع في سعر التعرفة الجمركية.

 

وأوضح إيجان أنه "لا توجد معلومات واضحة عن الأسعار أو نسبة ارتفاعها، إذ يدخل المخلصون الجمركيون بند التعرفة الجمركية وفقا للتعرفة التي تضعها وزارة المالية".

 

وأضاف أن تغيير التعرفة سيشمل جميع أنواع التبغ، ولن يقتصر على الدخان فقط بل سيشمل جميع الأنواع الأخرى بما في ذلك المعسل.

 

وكانت تسريبات أكدت رفع أسعار التبغ 100 بالمئة وفق تطبيق ضريبة "السلع المنتقاة" بدءاً من الأسبوع الجاري، قد أدت إلى نفادها من الأسواق، فيما كانت وثيقة "التوازن المالي" قد أوضحت أن الضريبة التي سترفع أسعار التبغ ستُطبق في الربع الثاني من 2017، دون تحديد تاريخ معين.

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