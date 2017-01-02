لا زيادة في أسعار الدخان في السعودية.. وقرار الرفع أعلى من وزارة المالية

أكد مصدر أن قرار رفع رسوم التبغ في المملكة العربية السعودية أعلى من وزارة المالية وهو مرتبط بقرار من مجلس الوزراء ولا يعلم أحد موعد تطبيقه.

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية، أمس الأحد، عن المصدر قوله إن هناك مفهوماً خاطئاً بشأن أسعار الدخان حيث إن الزيادة المتوقع أن يقرها مجلس الوزراء، هي في سعر الجمرك على العلبة بنسبة 100 بالمئة، حيث إذا كان الجمرك على العلبة ريالين سيصبح 4 ريالات، وهكذا، مما سيدفع التجار إلى رفع الأسعار نظراً لارتفاع سعر الجمرك.

تفاصيل الزيادة في سعر الدخان:

1- الزيادة على رسم جمرك السلعة.

2- الزيادة 100 بالمئة على جمرك كل علبة سجائر.

3- يطبق بقرار من مجلس الوزراء.

4- الزيادة في مصلحة التاجر على حساب المستهلكين.

5- التجار أحجموا عن البيع انتظاراً لزيادة الأسعار.

ونقلت الصحيفة الإلكترونية عن المحلل الاقتصادي الفضل البوعينين إن رفع الضرائب والرسوم على جمارك التبغ ومشتقاته دفعت بالتجار إلى حجب السجائر وتخزينها للاستفادة من الأسعار الجديدة.

وأضاف "البوعينين" أن الهدف من الرفع هو "الحد من الاستهلاك، إلا أن العائد مفترض أن يذهب إلى مصلحة الجمارك وليس التاجر مثلما يحدث في السوق الآن".