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سياسة واقتصاد

صندوق التنمية العقارية السعودي: التعاقد مع جهات مصرفية جديدة لتقديم القرض المعجل

أريبيان بزنس
الاثنين، 2 يناير 2017
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صندوق التنمية العقارية السعودي: التعاقد مع جهات مصرفية جديدة لتقديم القرض المعجل

كشف مصدر في صندوق التنمية العقارية السعودي أن العام الجاري 2017 سيشهد التوقيع مع عدد من الجهات المصرفية لتقديم القرض المعجل بعد أن وقّعت مع مصرف الراجحي السعودي خلال الفترة الماضية لإطلاق البرنامج للتمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة سواء أكانت فللاً أو شققاً ليستفيد منه المواطنون الذين لا يزالون على قوائم انتظار.

 

ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن أيهم اليوسف المشرف العام على الصندوق إن خطتهم الحالية تهدف إلى إنهاء طلبات جميع المسجلين على قوائم الانتظار، خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وإيجاد منتجات جديدة تخدم ما يقارب الـ415 ألف مواطن بقوائم الانتظار.

 

وقال "اليوسف" إن تعطل برامج الإقراض تسبب فيه عدم الالتزام بالعقود الموقعة مع الصندوق، موضحا أن المبالغ المتأخرة تكفي لحل أزمة نحو 64 ألف شخص خلال الفترة الحالية، ونحو 106 آلاف مواطن خلال الفترة الماضية.

 

وأرجع تأخر إعلان قروض المواطنين إلى أن الصندوق يعكف على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الاقتراض، لافتاً إلى أن هناك عدداً من البرامج التي تدرس بهدف تقليص مدة الانتظار، لمن هم على قوائم الصندوق.

 

وكان مصرف الراجحي -أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية- قد أطلق في سبتمبر/أيلول 2016 بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية برنامج التمويل المعجل ليسهم في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة، سواءً كانت فللا أو شققاً بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.

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