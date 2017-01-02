50 ألف باكستاني غادروا السعودية بسبب تأخر رواتبهم

أكد مسؤول باكستاني أن 50 ألف عامل باكستاني غادروا المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية بسبب تأخر دفع رواتبهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن رئيس مجلس المحافظين بهيئة المغتربين الباكستانيين المحامي أمجد ملك قوله إن نحو 50 ألف عامل باكستاني غادروا المملكة خلال الأيام الماضية جراء الأزمة الاقتصادية التي مرت بها بعض الشركات السعودية الكبرى، والتي أدت لتأخير دفع رواتب معظم العاملين فيها.

وقال "ملك" إن عدد الباكستانيين العاملين في السعودية ومرافقيهم نحو 2.5 مليون باكستاني.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لحل أزمة تأخر الأجور في بعض المنشآت حفظت حقوق العمالة الباكستانية، وأكد أن بلاده ترفض وضع الشركات السعودية في القوائم السوداء.