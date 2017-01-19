Arabian business
سياسة واقتصاد

مجموعة "اينوك" تعين مجلس إدارة جديدا لشركة "دراجون أويل" برئاسة حمدان بن راشد

أريبيان بزنس
الخميس، 19 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مجموعة "اينوك" تعين مجلس إدارة جديدا لشركة "دراجون أويل" برئاسة حمدان بن راشد

 أعلنت مجموعة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" ـ المملوكة من حكومة دبي ـ اليوم أنها شكلت مجلس إدارة جديدا لشركة "دراجون أويل" المملوكة لها بالكامل برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المجموعة.

 

وقال بيان صحافي صدر عن "اينوك" إن مجلس إدارة "دراجون أويل" يضم في عضويته سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دراجون أويل وسعادة عبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي وسعادة حسين حسن ميرزا الصايغ نائب رئيس مجلس إدارة مركز تجهيز حقول النفط المحدود وسعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسعادة أحمد شرف الرئيس التنفيذي لشركة "دتكو للطاقة" ورئيس مجلس إدارة "بورصة دبي للطاقة" وسعادة أحمد بطي المحيربي أمين عام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي.

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تم تكليف سعادة سيف حميد الفلاسي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون اويل" في الفترة الحالية بالاضافة إلى مهام عمله رئيسا تنفيذيا لمجموعة "اينوك".

 

 

وأوضح البيان أن مجلس الإدارة الجديد سيتولى قيادة توجهات "دراجون أويل" في المرحلة الحالية التي تتطلع خلالها إلى استكشاف مزيد من الفرص في مجال التنقيب والإنتاج لتثري بها عقودها الحالية.

 

 

وأكد أن "اينوك" أصبحت لديها حاليا إمكانات متكاملة تشمل كل مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة ومن خلال استثمارها في "دراجون أويل" وتقدم "اينوك" لإمارة دبي أصولا جديدة لتعزيز قطاع التكرير والإنتاج لتساهم بدور فعال في تحقيق أهداف أمن الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

وكانت "اينوك" قد استحوذت بالكامل على "دراجون أويل" في سبتمبر من العام الماضي وواصلت خلال الأشهر الـ /15/ الماضية بذل العناية الواجبة لضم "دراجون أويل" ضمن محفظة أعمالها وهي حاليا مهيأة للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من النمو.

 

ولفت البيان الصحافي إلى أن "اينوك" ستواصل الإجراءات اللازمة كافة لاستكمال عملية الدمج بين شركة "دراجون أويل" ومجموعة "اينوك".


المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"إينوك" تمول توسعة مصفاة جبل علي ذاتياً بـ3.67 مليارات درهم

شركة تكنيب الفرنسية فازت بعقد توسعة مصفاة من إينوك الإماراتية

"إينوك" تعلن عن إستراتيجيتها الجديدة للتوسُّع في الإمارات وخارجها

إينوك الإماراتية تخطط لرفع طاقة مصفاة جبل علي إلى 210 آلاف برميل يومياً

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

وديعة إماراتية من 500 مليون دولار للبنك المركزي السوداني

كاتب يتساءل: كيف للسعودي الذي لم يستلم راتبه منذ أشهر أن يلتزم بسداد أقساطه؟

دعوة قطر للمشاركة في محادثات أستانة بشأن سوريا

محمد بن راشد يعتمد توسعة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

سابك السعودية: مازلنا متحمسين لمشروع إكسون موبيل بأمريكا ونتطلع للمزيد

المشروع المشترك بين أدنوك ومصدر لالتقاط الكربون حل مبتكر للحد من انبعاثات الغازات الصناعية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »