وديعة إماراتية من 500 مليون دولار للبنك المركزي السوداني

أعلن البنك المركزي السوداني الخميس أنه وقع اتفاقا مع الامارات العربية المتحدة يحصل بموجبها على وديعة بمبلغ خمسمائة مليون دولار أميركي.

وقال البنك في بيان نقلته عنه وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) أن "وقع الأستاذ حازم عبد القادر أحمد محافظ بنك السودان المركزي صباح اليوم بإمارة أبوظبي على اتفاقية وديعة مصرفية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع صندوق أبوظبي للتنمية"، نقلا عن موقع فرانس 24.

والجمعة الماضية خفف الرئيس الامريكي باراك اوباما عقوبات اقتصادية مفروضة منذ عام 1997 على السودان ما يسمح للبنوك السودانية بتلقي التحويلات المالية وتصديرها بعد أن كان محرومة من ذلك على مدى عشرين عاما.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن البلاد يعاني اقتصادها من ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ وفق الارقام الرسمية في كانون الاول/ديسمبر الماضي 30,6% عدا عن تراجع سعر صرف الجنيه السوداني. وأقر البرلمان السوداني ميزانية العام 2017 بعجز يبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وتحسنت علاقة السودان مع دول الخليج العربي بعد أن قطع علاقته مع ايران وأغلق سفارتها وانضم الى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن