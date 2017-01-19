دعوة قطر للمشاركة في محادثات أستانة بشأن سوريا

الدوحة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية القطرية اليوم الخميس إنه تم توجيه الدعوة لبلاده للمشاركة في المحادثات الخاصة بالصراع السوري التي من المقرر أن تجرى في أستانة عاصمة قازاخستان في وقت لاحق هذا الشهر.





وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "تلقينا دعوة رسمية."

وتدعم قطر معارضين يقاتلون الرئيس السوري بشار الأسد وعملت إلى جانب السعودية وتركيا وبلدان غربية في برنامج مساعدات عسكرية تشرف عليه المخابرات المركزية الأمريكية يزود جماعات المعارضة المعتدلة بالسلاح والتدريب.

ورفض نائب وزير الخارجية السوري يوم الأربعاء فيما يبدو مشاركة السعودية وقطر في المحادثات قائلا إنه ستتم مناقشة مشاركة البلدين متى توقفا عن دعم المسلحين.