المدينة المستدامة في دبي أول مشروع سكني ينتج الطاقة النظيفة في المنطقة

تجسد "المدينة المستدامة" في دبي المعنى الحقيقي للمعيشة المستدامة لتكون أول مشروع سكني ينتج الطاقة النظيفة في المنطقة، وتعد ترجمة عملية على أرض الواقع للاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتقع المدينة التي تعد أحد مشاريع شركة "دايموند ديفلوبرز"، في دبي لاند على شارع القدرة ولا تبعد سوى 20 دقيقة بالسيارة عن مطار آل مكتوم الدولي وفندق برج العرب.

وبمناسبة مشاركة المدينة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، قال: كريم الجسر، مدير مركز الابتكار في المدينة المستدامة :"إنه تم إنجاز المرحلة الأولى من المدينة المستدامة السكنية التي بدأت عملية إنشائها في يناير 2014 وهي تشمل حالياً 500 فيلا سكنية و 89 شقة والحزام حول المدينة الذي يحافظ على جودة الهواء والمزرعة التي تمتد على 800 متر و مكونة من 11 قبة لمعالجة المناخ وتحت سقفها يتم إنتاج النباتات لتوزيعها على السكان وتسويقها تجاريا.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أوضح أن المدينة المستدامة تنتج كل طاقتها من مصادر متجددة ويتم فيها استثمار الطاقة الشمسية وتحويلها الى كهرباء ويتم الاستفادة من منظومة وفرتها هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" لتوليد الكهرباء على أسطح الوحدات السكنية والتجارية.

وأضاف أن نمط الحياة المستدامة اقتصادي أكثر وتكلفته أقل من الحياة العادية لافتا إلى أن بناء المدينة يشكل تحديا للأفكار والمعلومات الخاطئة المتداولة عن أن التصميم المستدام تكلفته أعلى بل هو تصميم ذكي ويساهم في التوفير الاقتصادي وقد تم إثبات ذلك في المدينة المستدامة حيث تم توفير استهلاك الكهرباء والمياه وتغيير السلوكيات حتى تصبح مستدامة حتى أن فواتير الكهرباء متدنية جدا للساكن في المدينة وحاليا في فصل الشتاء أصبحت أقل تكلفة وتتراوح قيمتها بين 100 إلى 200 درهم في الشهر.

وأشار إلى أن بداية السكن في المدينة كان في يناير 2016 وحاليا تبلغ نسبة التشغيل ما بين 55 إلى 60 بالمائة وتضم المدينة 257 أسرة من أصل 500 وهم من 57 جنسية .. مضيفا "في المدينة المستدامة لا يدفع السكان رسوم الصيانة والخدمات إضافة إلى أنه يوجد على سطح كل وحدة سكنية ألواح شمسية بقدرة 5 إلى 8 كيلو واط الأمر الذي يعد نقطة جذب للسكان.

ونوه في ختام حديثه بأنه مستقبلا سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المدينة المستدامة حيث سيتم إنشاء 5 أبنية منها فندق الانديغو المكون من 143 غرفة ومركز للمعالجة ومدرسة للمنهاج المستدام ومركز الابتكار لافتا إلى أن هذه الأبنية ستكون ركائز أساسية في المدينة المستدامة ستجعل المدينة تستقطب المزيد من السكان التي تنشد أسلوب الحياة المستدامة ويتم بذلك الترويج للحياة المستدامة.

وتماشيا مع رؤية دبي لبناء اقتصاد أخضر مستدام والتي تأتي ضمن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 نفذت المدينة المستدامة مجموعة من برامج إعادة التدوير والحد من النفايات فضلا عن إطلاقها مجموعة من المبادرات البيئية المتنوعة إلى جانب انضمامها إلى عضوية منظمات بيئية عالمية وتوفيرها فرصا تعليمية وتدريبية بهدف رفع الوعي وتحويل مفهوم الاستدامة إلى واقع ملموس في المجتمع.

وتعد "المدينة المستدامة" في دبي أول مجتمع مستدام متكامل في المنطقة . وقد صممت كافة جوانب المدينة ليستفيد السكان منها اقتصاديا بدءا من تطبيق برنامج للمشاركة في العائدات لتغطية رسوم الخدمات بالكامل وحتى وجود الكثير من فرص العمل.

وتأتي الطبيعة والمساحات الخضراء والصحة والتعليم والأنشطة الترفيهية في مقدمة أولويات المدينة مع التركيز على اتباع أسلوب حياة مستدام يدعم شعور الانتماء للمكان.

وقد حصلت المدينة المستدامة في دبي على جائزتين مرموقتين وهما "الجائزة الدولية للتصميم الأخضر 2016" من الصين و "جائزة أفضل بناء سكني أخضر" وذلك ضمن جوائز مجلس الإمارات للأبنية الخضراء 2016.

وفاز المشروع أيضا بجائزة "نجوم الأعمال 2016" عن فئة الاستدامة إضافة إلى جائزتين من جوائز العقارات العربية 2016 عن فئتي "أفضل مشروع سكني" و "أفضل وحدة سكنية" في دبي.

وقد توصلت المدينة إلى علاقة شراكة مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة للتصدي للتغير المناخي وتعزيز جهود المحافظة على الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية.



وتم من خلال بناء المدينة إثبات حقيقة أن كلفة بناء المشاريع المستدامة تعادل أو ربما تقل عن تكاليف المشاريع التقليدية إضافة إلى إدخال مفهوم جديد لتحقيق الاستدامة الاقتصادية حيث يتم تطبيق نظام مستحدث لتغطية تكاليف الصيانة من العائدات المشتركة لإيجارات مركز التسوق في المشروع.