77.8 مليار دولار قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط العام الماضي

قالت "تومسون رويترز" في تقريرها السنوي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط الذي صدر اليوم إن قيمة إصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط بلغت /77.8/ مليار دولار أمريكي العام الماضي بزيادة نسبتها /145/ في المائة مقارنة بعام /2015/ وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة في المنطقة لأول مرة منذ بداية تسجيل هذه البيانات في عام /1980/.

وأوضحت تقديرات "تومسون رويترز" و"فريمان للاستشارات" أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت /820.8/ مليون دولار خلال العام الماضي بارتفاع نسبته /18/ في العام الماضي عن عام /2015/ وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط منذ /2008/.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال نديم نجار مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعليق له على التقرير اليوم :" بدعم من إصدار المملكة العربية السعودية لسندات بقيمة /17.2/ مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي وصلت قيمة إصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط إلى /77.8/ مليار دولار ".

وأفاد بأن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول أكثر نشاطا في أسواق الديون بالشرق الأوسط بحصة تبلغ /29/ في المائة تليها دولة الإمارات وقطر.

ولفت نجار إلى أن حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم ارتفع بنسبة /24/ في المائة لتصل إلى /37.9/ مليار دولار في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتصدر بنك "أتش أس بي سي" البريطاني تصنيف الشرق الأوسط لترتيب إصدارات الديون خلال عام /2016/ بحصة سوقية بلغت /13.3/ في المائة في حين احتلت مجموعة "سي آي إم بي" المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت /13.5/ في المائة.

وأوضح نجار أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط بلغت /46.9/ مليار دولار خلال العام الماضي أي أقل بنسبة /16/ في المائة عن القيمة المسجلة في عام /2015/ كما أن قيمة الصفقات تعد الأقل المسجلة خلال عام كامل منذ /2013/.

وأضاف إن إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال العام الماضي بلغ /2.6/ مليار دولار أي أقل بنسبة /55/ في المائة من القيمة المسجلة في عام /2015/ وهي أقل قيمة سنوية مسجلة في المنطقة منذ /2004/.

وبالنسبة لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية فقد ارتفعت رسوم القروض المجمعة بنسبة /50/ في المائة إلى /444/ مليون دولار وهو أعلى مستوى منذ تسع سنوات .. أما عمولات رسوم إصدارات الديون فارتفعت بأكثر من المثلين إلى /134.1/ مليون دولار في العام الماضي كما أن إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة بلغ /200.9/ مليون دولار أميركي خلال /2016/ بانخفاض نسبته /20/ في المائة عن الفترة نفسها من عام /2015/ وهي أقل أداء مسجل في عام كامل منذ /2012/.

وبالنسبة لصفقات الاندماج والاستحواذ تمثلت أكبر صفقة اندماج في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي حتى الآن بإعلان اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ضمن صفقة بقيمة /14.1/ مليار دولار وهي أكبر صفقة اندماج محلي على مستوى منطقة الشرق الأوسط في /2016/.

وأوضح التقرير أنه بدعم من هذه الصفقة فقد سجل نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط ارتفاعا بنسبة /151/ في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى /22/ مليار دولار.

وشكلت عمليات الاستحواذ في الخارج المنفذة من قبل جهات قطرية بنسبة /35/ في المائة من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة في منطقة الشرق الأوسط أما صفقات الاستحواذ التي قامت بها شركات سعودية وإماراتية فشكلت على التوالي /28/ في المائة و/20/ في المائة من الإجمالي وشهدت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة تراجعا بنسبة /30/ في المائة لتصل إلى أربعة مليارات دولار أميركي.