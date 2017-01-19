السعودية: مليون ريال وسجن ممارسي المهن الهندسية دون ترخيص

أعلن مسؤول في الهيئة السعودية للمهندسين أنه يجري حالياً إعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق النظام الخاص بمزاولة المهن الهندسية الذي أقره مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن عبدالناصر العبداللطيف المتحدث باسم "الهيئة" إن النظام الجديد سيعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة لا تزيد على مليون ريال لكل من يرتكب أياً من مخالفات مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني أو من خلال إيقافه أو بعد شطبه، مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أياً من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغائه، تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو التراخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما أو حصوله على درجة مهنية، استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة هندسية دون اعتماد مهني أو ترخيص، انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً.

وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها.

وقال "العبد اللطيف" إن هناك لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة عن تطبيق نظام المهن الهندسية وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: (اللوم، الإنذار، إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، شطب الاعتماد المهني، وإلغاء التراخيص).

كما حدد النظام 3 سنوات مدة صلاحية الاعتماد المهني لكل مهندس، ولا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها هيئة المهندسين السعوديين.

ويمنح نظام مزاولة المهن الهندسية شاغلي الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية التصريح بمزاولة المهن في الوزارات والهيئات الحكومية في حدود واجبات الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها ومسؤولياتها وللجهات التنظيمية المختصة في أي وقت تراه إلزامهم بالحصول على الاعتماد المهني.