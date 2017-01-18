الأمم المتحدة تختار دولة الإمارات لاستضافة المنتدى العالمي للبيانات لعام 2018

أعلنت اليوم اللجنة المنظمة للمنتدى العالمي للبيانات الذي تنظمه الأمم المتحدة ويعقد حاليا في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ويشارك فيه أكثر من 1500 شخص من أهم الخبراء من مختلف أنحاء مجتمع وقطاع البيانات حول العالم عن فوز الإمارات باستضافة الدورة الثانية للمنتدى العالمي للبيانات لعام 2018.

ويبحث المنتدى الأهمية المتنامية للبيانات بالنسبة للحكومات حول العالم وعن الحاجة لتطوير طرق جمع البيانات ومعالجتها وسبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 .

وتقدمت كل من سويسرا وفنلندا والمكسيك ودولة الإمارات ودول أخرى بطلب استضافة الدورة الثانية من المنتدى حيث تم عرض ملف الاستضافة من قبل وفد حكومي رسمي مثل الدول المتقدمة بتلك الطلبات أمام لجنة متخصصة من الأمم المتحدة لتقييم ملفات الاستضافة وصوت أعضاء اللجنة المنظمة على اختيار دولة الإمارات لعقد الدورة الثانية لمنتدى البيانات العالمي للعام 2018.

وقام فريق من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بإعداد وإدارة وتقديم ملف استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم تقديم أبرز إمكانيات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة على تنظيم واستضافة أهم الفعاليات العالمية بفضل توفر أعلى المعايير اللازمة لتنظيم الفعاليات الكبرى مثل البنية التحتية المتطورة وتوفر الفنادق الراقية ومراكز المؤتمرات والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية بالإضافة إلى تمتع الدولة بأعلى معدلات الأمن والسلامة وتواجد الكوادر الفنية المدربة والقادرة على إدارة كل الفعاليات على مختلف أنواعها وتخصصاتها.

وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن سعادتها وفخرها باختيار الأمم المتحدة دولة الإمارات لاستضافة المنتدى العالمي للبيانات.

من جانبه أوضح عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء " ان فريق الهيئة بذل مجهودا كبيرا لإعداد وتقديم ملف استضافة متكامل وينافس دول لها باع طويل في تنظيم الملتقيات العالمية مثل سويسرا وفنلندا والمكسيك.. ونجح الفريق وبحمد الله في عرض مقدرة دولة الإمارات على استضافة وتنظيم هذا المنتدى بفضل ما تتمتع به الإمارات ومؤسساتها من مهارات وخبرات ومعايير عالمية في مجال تنظيم الملتقيات وبالأخص تلك التي تعنى بالمعرفة والبيانات والابتكار.. و نتطلع قدما لتنظيم هذا الملتقى المهم والذي يعتبر خطوة جديدة تجاه بلورة رؤية الإمارات 2021 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ".

وعبرت العديد من الجهات العالمية عن سعادتها بفوز الإمارات باستضافة المنتدى حيث صرح ستيفان شوينفيست مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بان الشعبة تتطلع للعمل مع الزملاء في دولة الامارات العربية المتحدة لتنظيم المنتدى العالمي للبيانات في دورته الثانية 2018 وتعد هذه الفرصة مكسب لتطوير وتقوية الأنظمة الإحصائية والبيانات ليس فقط على الصعيد الوطني إنما الاقليمي والعالمي أيضا.

من جانبه قال الدكتور بالي ليهولا مدير المركز الاحصائي في جنوب أفريقيا الدولة المضيفة للمنتدى لهذا العام " بالنيابة عن المركز الإحصائي في جنوب افريقيا نهنئ عبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء والسادة أعضاء مجلس الادارة والعاملين في الهيئة و المراكز الاحصائية وشعب دولة الامارات العربية المتحدة على اختيار الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للبيانات في دورته الثانية.. ونتطلع لمواصلة السعي نحو ازدهار شعوب العالم من خلال تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة 2030 في بلدكم الجميل خلال انعقاد المنتدى العالمي الثاني للبيانات.. كما نحيي جميع من تقدم بطلب لاستضافة المنتدى ونؤكد على استعداد المركز الإحصائي في جنوب أفريقيا لتقديم الدعم اللازم للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء".