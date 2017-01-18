الامارات تطلق من دافوس تقرير "استشراف المستقبل العالمي"

أطلقت اليوم دولة الامارات تقرير خلال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) استشراف المستقبل العالمي الذي يعد الأول من نوعه في العالم حيث قطعت دولة الإمارات اليوم شوطاً مهماً في استشراف المستقبل وأصبحت مصدرا لتقديم المعرفة للعالم.

ويوفر التقرير للحكومات دراسات وإحصائيات لمستقبل العديد من القطاعات ويعد حجر أساس للقطاع الخاص في تبني الأفكار لتحويلها لواقع ملموس لمجتمعاتنا حيث ساهم 21 مختصا من جميع انحاء العالم في كتابة هذا التقرير في قطاعات استراتيجية كالطاقة والصحة والتعليم ويستعرض التقرير 112 تنبؤا مستقبليا سنشهدها في الأربعين سنة القادمة كالمزارع العائمة والأعضاء الجسدية المطبوعة بطباعة ثلاثية الأبعاد.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل:" أن اليوم نسير بثبات في مسيرة صناعة المستقبل مستندين على دراسات وتصورات لنخبة من الخبراء والمختصين حول مستقبل العديد من القطاعات. هذه الدراسات والاحصائيات ستكون مرجعاً يساعدنا على تحديد ملامح المستقبل، وحافزاً لمختلف الجهات للبدء الآن في العمل على إيجاد حلول للتحديات التي ستواجه مجتمعاتنا، لإلهام صناع القرار وكبار المسؤولين في سعي نحو مستقبل أفضل.



وأضاف معاليه:" إن الكشف عن تقرير "استشراف المستقبل العالمي" خلال تجمع عالمي لصناع القرار، وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، يكتسب له أهمية خاصة ودلالات كبيرة، فهو يؤكد على ريادة دولتنا في استشراف المستقبل، وفي توفير دليل لفرص المستقبل ستسهم في استدامة النمو الاقتصادي العالمي، وصنع مستقبل الأجيال القادمة.

ويستعرض التقرير 112 تنبؤا مستقبليا في قطاعات استراتيجية كالطاقة والمواصلات والفضاء٬ منها انه بحلول عام 2020٬ 20% من كهرباء المنازل ستكون موردة من الطاقة الشمسية٬ و90% من المركبات في عام 2035 ستكون كهربائية وذاتية القيادة."

ويشتمل التقرير توقعات لواقع القطاعات عبر مجموعة من الاحصائيات وتحدد جملة من التوقعات المستقبلية لها، استناداً إلى معارف وخبرات وآراء نخبة من أبرز الخبراء والباحثين والمبتكرين في كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية في العالم، بمن فيهم خبراء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ومركز لانجون الطبي التابع لجامعة نيويورك، إضافة إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومختصين من شركة كونسين سيس للإنتاج، ومؤسسة سينس العالمية للأبحاث.

وفق صحيفة البيان، يركز التقرير على استشراف مستقبل العديد من القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع المياه، وقطاع التكنولوجيا، إلى جانب قطاعي الصحة والتعليم، وقطاع النقل بالإضافة إلى قطاع الفضاء.

20% من كهرباء المنازل من الطاقة الشمسية

وفي مجال الطاقة المتجددة يتوقع التقرير أن تفوق الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من مصادر متجددة بحلول العام 2020 مجموع الطلب الكلي الحالي لكل من الصين والهند والبرازيل، أما في العام 2025 يتوقع التقرير أن تحصل 20 في المائة من المنازل في العالم على الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بينما ستستحوذ المركبات الكهربائية التي لديها القدرة على الشحن الذاتي في 2035 على 90 في المائة من إجمالي المركبات بالعالم.

وزن البلاستيك ضعف وزن الأسماك في المحيطات

وفي قطاع المياه، فقد توقع التقرير أن تتمكن التكنولوجيا الحديثة من تحليل المياه وصلاحيتها عن طريق مراقبة الاسماك بحلول العام 2022، بينما من المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات مسح ورسم الخرائط لأغلبية مساحات قعر المحيطات والبحار بحلول العام 2030، ومن المتوقع أن يتراجع الغطاء الجليدي في المحيط المتجمد الشمالي إلى 61.000 كلم واختفائه تماماً في العام 2040، وفي العام نفسه توقع التقرير أن يصبح وزن المواد البلاستيكية ضعف وزن الأسماك في المحيطات اذا ما استمر التلوث البحري على الوتيرة الحالية٨، وذلك إذا لم يتم التخلص منها بالشكل الصحيح.

150 مليار دولار سوق تكنولوجيا الواقع الافتراضي

وفي قطاع التكنولوجيا أشار التقرير إلى أن قيمة سوق تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز ستصل إلى 150 مليار دولار بحلول العام 2025، كما سيؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية لارتكاب الآلات لأغلب الجرائم عام 2040، وفي العام 2042 سيلعب الذكاء الاصطناعي دور مجالس إدارة الشركات واتخاذ القرارات المالية، في حين ستقوم الروبوتات المنزلية بعمليات الطبخ والترتيب والتنظيف بشكل آلي ومتقن بحلول العام 2050.

فحص السرطان منزلياً بسعر لا يتجاوز 20 دولاراً

أما في قطاع الصحة، توقع التقرير أن يكون فحص السرطان منزلياً متاحاً على نطاق واسع وبسعر لا يتجاوز ال 20 دولار بحلول عام 2020، بينما سيتمكن العلماء عام 2026 من إطالة حياة الفئران بمقدار 3 أضعاف، وفي العام 2042 ستتحقق الولادة في البيئات الاصطناعية مع التحكم بالتغذية ومنع الأمراض، في حين ستقوم الحكومات عام 2048 بتوفير العلاجات الجينية على شكل لقاحات وبالمجان.

استخدام طرق أكثر شموليه لاختبار الأفراد بحلول 2036

وعلى صعيد قطاع التعليم، فقد توقع التقرير أن تصبح جميع الأبحاث الممولة حكومياً مجانية ومتاحة للجميع على الانترنت في العام 2020، بينما سيتم في العام 2030 توفير عقاقير طبية ستعطي الأفراد قدرة دماغية قوية تسهل تعلم الأشياء المعقدة، هذا في وقت ستشهد فيه الـ 20 سنة القادمة التخلي عن الامتحانات التقليدية، والبدء باستخدام طرق أكثر شمولية لتقييم الأفراد.

الهايبرلوب وارتفاع سرعة الطائرات

وتوقع التقرير أن يشهد 2020 ظهور الهايبرلوب، وهو أول قطار فائق السرعة سيتم تجربته للمرة الأولى عالمياً، وبحلول العام 2025 ستصبح نسبة امتلاك السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية شيء من الماضي، بينما سيتم تصميم طائرات الهايبرسونيك لنقل الركاب والتي قد تصل سرعتها إلى 6100 كيلومتر في الساعة وستكون ذات كفاءة عالية في العام 2030.

أول مستعمرتين على القمر والمريخ في 2045

توقع التقرير أن يشهد 2018 إطلاق أقوى تليسكوب في العالم بقوة تصل لـ 100 ضعف التكنولوجيا الحالية، بينما سيتمكن العلماء في 2030 من مسح الأجسام الموجودة ضمن نطاق 330 سنة ضوئية من الأرض، في حين سيتمكن المكوك "نيوهورايزن" في العام 2040 من مغادرة النظام الشمسي بعد 25 سنة من مروره "بلوتو"، كما توقع التقرير أيضاً أن يتم الانتهاء من بناء أول مستعمرتين على سطح كل من القمر والمريخ بحلول العام 2045.