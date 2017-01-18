"مصدر" أبوظبي و"بيئة" الشارقة تطوران منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم خلال أعمال اسبوع أبوظبي للاستدامة عزمها تطوير منشأة حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لتحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة بالشراكة مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة".

وستعمل المنشأة الجديدة على تحويل ما مقداره 300 ألف طن من النفايات الصلبة سنويا مما سيحول دون إرسالها إلى مكبات النفايا ت .

وستقوم المنشأة بحرق ما يصل إلى 37.5 طن من النفايات الصلبة في الساعة لتوليد 30 ميجاواط من الطاقة وإضافة المزيد من الطاقة إلى جانب ما أنتجته "بيئة" من مشروعها الإضافي لتحويل النفايات إلى طاقة ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 90 ميجاواط من الطاقة والتي سيتم تحويلها نحو شبكة الكهرباء في الشارقة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأكد سعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة" أن هذا التعاون مع مصدر يأتي ضمن استراتيجية الشركة ورسالتها الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الوعي البيئي بما يجعل دولة الإمارات من أفضل الدول في تطبيق الممارسات البيئية وبما يلبي طموحات الشارقة البيئية.

وأوضح الحريمل أن الشراكة مع مصدر ستفتتح آفاقا جديدة أمامنا لتنفيذ المزيد من المشاريع والمبادرات النوعية لبناء مستقبل مستدام وأخضر للأجيال القادمة في الدولة.

من جانبه أوضح محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ "مصدر " أن الإدارة المستدامة للنفايات تمثل أهمية خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد واحدا من أعلى معدلات إنتاج النفايات للفرد الواحد في العالم فضلا إلى ما توفره حلول إدارة النفايات من فرص تجارية مهمة.

وتطبق "مصدر" أفضل ممارسات إدارة النفايات في تطوير "مدينة مصدر" في أبوظبي وهي واحدة من أكثر مدن العالم استدامة حيث يقوم مشروع إدارة نفايات البناء في الموقع ضمن المدينة بإعادة استخدام وتدوير مواد البناء الزائدة عن عمليات الإنشاء بما في ذلك المعادن والبلاستيك والخشب والركام الأسمنتي.