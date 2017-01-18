حمدان بن محمد يعتمد إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي لمدة ثلاثة أشهر

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي سياسة إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي مع تمديد إجازة الوضع الإلزامية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملا، وأمر سموه بالبدء في تنفيذها اعتبارا من 1 مارس 2017 لجميع الجهات الحكومية التي تخضع لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي.

وأكد سمو ولي عهد دبي حرص الحكومة على توفير كافة مقومات الاستقرار النفسي والأسري للعاملين فيها، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات الاجتماعية والمهنية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال سموه : " في إطار حرصنا لتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة للمجتمع بكافة مكوناته، وانطلاقا من سعينا الدائم لتوفير مختلف أشكال العناية للبنة الرئيسة في البناء المجتمعي وهي الأسرة، اعتمدنا تمديد إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي لتكون ثلاثة أشهر، بهدف تقوية الروابط الأسرية ومنح الأم العاملة مزيدا من الشعور بالاستقرار العائلي وإتاحة فرصة أكبر أمامها للرعاية بأسرتها باعتبارها النواة الأساسية والحاضنة الطبيعية التي توفر للفرد التنشئة السليمة".

وأضاف سموه: " راعينا في تعديلات إجازة الوضع والأمومة راحة الأم العاملة واحتياجاتها في ظل قوانين وتشريعات تكفل حقها الكامل لضمان التوازن بين الحياة العملية والأسرية، كما أخذنا في الاعتبار ضمن تلك التعديلات ضرورة منح الأم العاملة الوقت الكافي للرعاية الخاصة بالمولود ذي الإعاقة نظرا لاحتياجاته التي قد تتطلب قدرا أعلى من الرعاية والمتابعة من الأم، ويعد ذلك أحد أولويات حكومة دبي للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة والذي قد يبدأ من مرحلة ما قبل الولادة".

وقال سموه : " إن التعديل الجديد لإجازة الوضع والأمومة هو في واقع الأمر تقدير للأم العاملة التي لا تدخر جهدا في العطاء لوطنها ومساندة حقيقية لمسؤوليتها تجاه نفسها وأسرتها ومجتمعها، إذ حرصنا على توفير الفرصة كاملة للأم لتحقيق طموحاتها العملية، في بيئة محفزة تستقطب الكفاءات المبدعة والمنتجة في شتى المجالات، الأمر الذي يعزز من مشاركة المرأة التنافسية في سوق العمل".

ويهدف مشروع تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي إلى دعم وتعزيز مشاركة واستقطاب المرأة لسوق العمل وجعلها نشطة اقتصاديا، وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والأسرية، ورفع مؤشر التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويشمل تعديل إجازة الوضع والأمومة البنود التالية

- تمديد إجازة الوضع الإلزامية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملا للموظفة، ويجوز الجمع بين إجازة الوضع والإجازة الدورية والإجازة بدون راتب بحد أقصى 120 يوما.

- تمديد وقت ساعة الرضاعة لتكون ساعتين يوميا من تاريخ انتهاء مدة إجازة الوضع للموظفة لمدة عام كامل من تاريخ الولادة، ويمكن احتسابها في بداية أو نهاية ساعات العمل، وتحتسب هذه الساعات من ساعات العمل مدفوعة الراتب، على أن تخفض ساعات الرضاعة إلى ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.

- إدراج بند يختص بحالات الإجهاض أو الإسقاط بمنح الموظفة التي أجهضت أو أسقطت أو ولدت طفلا ميتا إجازة مرضية، وذلك بموجب تقرير طبي من جهة طبية رسمية معتمدة من لجنة طبية.

- إدراج إجازة الرعاية الخاصة، وذلك بمنح الموظفة لمولود من ذوي الإعاقة إجازة رعاية خاصة براتب إجمالي تحددها اللجنة الطبية الرسمية وفق حالة المولود.