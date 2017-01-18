Arabian business
سياسة واقتصاد

شركة تصنيع السعودية تتحول للربحية بفضل تحسن المبيعات

أريبيان بزنس
الأربعاء، 18 يناير 2017
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شركة تصنيع السعودية تتحول للربحية بفضل تحسن المبيعات

(رويترز) - حققت شركة التصنيع الوطنية السعودية أرباحاً للربع الثالث على التوالي بدعم من ارتفاع المبيعات وتحسن الأداء التشغيلي لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

 

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها سجلت أرباحاً صافية بقيمة 123.4 مليون ريال (32.9 مليون دولار) مقارنة مع خسائر صافية بقيمة 686.6 مليون قبل عام.

 

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل تصنيع في المتوسط أرباحاً بقيمة 118.39 مليون ريال في الربع الرابع.

 

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "تحسن الأداء التشغيلي وزيادة حجم الكميات المباعة، إضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى".

 

وتعمل تصنيع في قطاعات البتروكيماويات والمعادن والكيماويات وهي من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم عبر شركتها التابعة كريستل.

 

وعانت الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات بالمملكة على مدى العامين الأخيرين من التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على أسعار منتجاتها. وتكبدت تصنيع خسائر في كل فصل من 2015 وفي الثلاثة أشهر الأولى من 2016.

 

وساهمت جهود متضافرة لإعادة الهيكلة من قبل الشركة بالتركيز على تحسين الكفاءة وتقليص التكلفة مما أدي إلى الاستغناء عن نحو 25 بالمئة من قوتها العاملة في عودة تصنيع للربحية في الربع الثاني من السنة.

 

وخلال العام 2016 بأكمله، بلغ صافي ربح الشركة 254.6 مليون ريال مقارنة مع خسائر صافية بقيمة 1.42 مليار في 2015.

 

وبحسب البيان، بلغت قيمة مبيعات الشركة في الربع الرابع 3.95 مليار ريال بزيادة 15 بالمئة عن 3.43 مليار قبل عام.

 

وزادت المبيعات 0.4 بالمئة خلال 2016 بأكمله إلى 15.21 مليار ريال من 15.15 مليار في 2015.

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