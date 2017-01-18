أكثر من 800 مليون دولار لتسوية قضايا رشوة في العراق ودول أخرى من رولز رويس

واشنطن 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وزارة العدل الأمريكية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في بيانين إن شركة رولز رويس وافقت على سداد أكثر من 800 مليون دولار للسلطات لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين في ست دول على مدار أكثر من عشر سنوات.

وقالت وزارة العدل إن الشركة أقرت بدفع رشى لمسؤولين في شركات طاقة حكومية في قازاخستان وتايلاند والبرازيل وأذربيجان وأنجولا والعراق تجاوزت 35 مليون دولار للفوز بعقود.

واعتذر الرئيس التنفيذي وارن إيست "بغير تحفظ" في بيان عن عمليات الرشوة. وعدلت الشركة منذ ذلك الحين قواعد الامتثال وقلصت اللجوء لوسطاء حسبما ذكر البيان.

ومن بين عمليات الرشوة دفعت رولز رويس لمسؤولين في أذربيجان 1.6 مليون دولار من خلال وسيط للفوز بعدد من عقود معدات النفط من بتروبراس حسبما قالت السلطات الأمريكية.

ولم ترد بتروبراس على طلب للتعليق.

وفي العراق دفع وسطاء رشى لمسؤولين محليين بعدما أبدوا مخاوف بشأن توربينات باعتها الشركة. وقالت السلطات الأمريكية إن وسيط رولزرويس دفع الرشوة من أجل "إقناع المسؤولين بقبول التوربينات" ومنع المسؤولين من إدراج رولز رويس في "القائمة السوداء" للأنشطة المستقبلية في العراق.