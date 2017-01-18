Arabian business
سياسة واقتصاد

أكثر من 800 مليون دولار لتسوية قضايا رشوة في العراق ودول أخرى من رولز رويس

أريبيان بزنس
الأربعاء، 18 يناير 2017
أكثر من 800 مليون دولار لتسوية قضايا رشوة في العراق ودول أخرى من رولز رويس

واشنطن 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وزارة العدل الأمريكية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في بيانين إن شركة رولز رويس وافقت على سداد أكثر من 800 مليون دولار للسلطات لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين في ست دول على مدار أكثر من عشر سنوات.

وقالت وزارة العدل إن الشركة أقرت بدفع رشى لمسؤولين في شركات طاقة حكومية في قازاخستان وتايلاند والبرازيل وأذربيجان وأنجولا والعراق تجاوزت 35 مليون دولار للفوز بعقود.

واعتذر الرئيس التنفيذي وارن إيست "بغير تحفظ" في بيان عن عمليات الرشوة. وعدلت الشركة منذ ذلك الحين قواعد الامتثال وقلصت اللجوء لوسطاء حسبما ذكر البيان.

ومن بين عمليات الرشوة دفعت رولز رويس لمسؤولين في أذربيجان 1.6 مليون دولار من خلال وسيط للفوز بعدد من عقود معدات النفط من بتروبراس حسبما قالت السلطات الأمريكية.

ولم ترد بتروبراس على طلب للتعليق.

وفي العراق دفع وسطاء رشى لمسؤولين محليين بعدما أبدوا مخاوف بشأن توربينات باعتها الشركة. وقالت السلطات الأمريكية إن وسيط رولزرويس دفع الرشوة من أجل "إقناع المسؤولين بقبول التوربينات" ومنع المسؤولين من إدراج رولز رويس في "القائمة السوداء" للأنشطة المستقبلية في العراق.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

السعودية: وزارتي التجارة و"البلدية" تتنصلان من دورهما في تحديد أسعار وجبات المطاعم

قاض اتحادي: أمريكا يجب أن تظهر صور سجن أبو غريب

قوة الكويت قد تصبح نقطة ضعفها

لأول مرة.. غارات تركية روسية مشتركة ضدّ "داعش" بسوريا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مصر تعتزم إلغاء قيود على رأس المال وإصلاح قطاع الطاقة

الأمم المتحدة تختار دولة الإمارات لاستضافة المنتدى العالمي للبيانات لعام 2018

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »