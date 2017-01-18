مؤسس ويكيليكس يؤكد التزامه بتعهده بتسليم نفسه بعد العفو عن مانينغ

أكد ويكيليكس عبر تغريدة على تويتر التزام مؤسسه جوليان أسانج بتعهده الذي أعلن فيه عن استعداده لتسليم نفسه للولايات المتحدة الأمريكية في حال قيام الرئيس أوباما بالعفو عن جندي أمريكي سابق سرب وثائق في الكويت لكسف انتهاكات الجيش الأمريكي في العراق وساهم بشهرة عالمية واسعة لموقع ويكيليكس.

يأتي ذلك ردا على تقارير صحفية طالبت أسانج بتنفيذ تعهده عقب اعلان البيت الأبيض الثلاثاء تخفيف حكم السجن ضد الجندي السابق برادلي مانينغ المسجون بجريمة تسريب وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس، ليخرج بعد 4 أشهر من اليوم، وماننغ والذي تحول جنسيا واصبح امرأة تدعى تشيلسي مانينغ، سيخرج من السجن في 17 ايار/ مايو بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن مانينغ الذي حكم عليه القضاء العسكري في آب/ اغسطس 2013 بالسجن لمدة 35 عاما بجريمة تسريب أكثر من 70 الف وثيقة سرية الى موقع ويكيليكس سيخرج من السجن بعد أربعة اشهر بموجب قرار رئاسي اصدره أوباما في آخر أيام عهده وشمل العفو عن 64 شخصا وتخفيف الاحكام الصادرة بحق 209 آخرين.

وبفضل مانينغ تمكنت "ويكيليكس" التي تروج لتسريب معلومات لمكافحة الفساد في الحكومات والشركات، من كشف انتهاكات أمريكية ضد المدنيين والصحافة، في تسجيل المصور في أبريل/نيسان 2010، وهو يظهر هجوماً لطائرة هليكوبتر أمريكية من طراز "أباتشي" على مجموعة رجال في ميدان ببغداد. ومن بين ضحايا الهجوم مصور رويترز نمير نور الدين (22 عاماً) ومساعده وسائقه سعيد شماغ (40 عاماً)

ويأتي العفو عن مانينغ (28 عاما) بعيد أيام قليلة على اعلان موقع ويكيليكس أن مؤسسه جوليان أسانج مستعد لتسليم نفسه الى الولايات المتحدة إذا ما وافق أوباما على العفو عن الجندي السابق. وكتب موقع ويكيليكس في تغريدة على تويتر الخميس “إذا ما أصدر أوباما عفوا عن مانينغ، فإن أسانج يوافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة بالرغم من عدم دستورية ملف وزارة العدل الفاضح”.

ولجأ أسانج (45 عاما) إلى سفارة الاكوادور في لندن منذ حزيران/ يونيو 2012 لتفادي تسليمه إلى السويد حيث هو مطلوب بتهمة الاغتصاب، في قضية ينفيها. ويخشى اسانج في حال اعتقاله ان تسلمه السويد بعدها الى الولايات المتحدة حيث يمكن ان يحاكم في قضية مئات آلاف الوثائق السرية العسكرية والدبلوماسية التي نشرها موقع ويكيليكس بعدما سربها له الجندي السابق برادلي مانينغ. وحكم في آب/ أغسطس 2013 على برادلي مانينغ الذي تحول جنسيا واصبح امرأة تدعى تشيلسي مانينغ، بالسجن لمدة 35 عاما لإدانته بنقل أكثر من 700 الف وثيقة سرية الى ويكيليكس. وكان مؤيدو مانينغ يعولون على عفو يصدره أوباما قبيل انتهاء ولايته مع أن البيت الأبيض سبق وان استبعد هذا الامر. وحاول مانينغ مرتين الانتحار في السجن.