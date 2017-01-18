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سياسة واقتصاد

أوباما يصدر عفوا عن الجندية الأمريكية المدانة بتسريبات ويكيليكس

أريبيان بزنس
الأربعاء، 18 يناير 2017
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أوباما يصدر عفوا عن الجندية الأمريكية المدانة بتسريبات ويكيليكس

(رويترز) - قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما خفف اليوم الثلاثاء عقوبة تشيلسي مانينج المحللة السابقة بالمخابرات العسكرية الأمريكية التي تقضي عقوبة السجن 35 عاما لتسريبها ملفات سرية إلى موقع ويكيليكس.

 

وولدت مانينج ذكرا لكنها كشفت بعد إدانتها بالتجسس أنها امرأة.

 

وتقضي مانينج التي كانت محللة مخابرات سابقة في العراق حكم السجن بعد إدانتها في محكمة عسكرية لتسريبها أكثر من 700 ألف وثيقة وفيديو وبرقية دبلوماسية وحسابات خاصة بميدان القتال لموقع ويكيليكس. ويعد هذا أكبر اختراق لمواد سرية في التاريخ الأمريكي.

 

وأقرت بمسؤوليتها عن تسريب المعلومات. وقال البيت الأبيض إن عقوبتها بعد التخفيف ستنتهي في 17 مايو أيار.

 

وتشمل الملفات التي سلمتها مانينج إلى ويكيليكس في عام 2010 فيديو يصور طائرة هليكوبتر أمريكية من الطراز أباتشي وهي تضرب مقاتلين عراقيين فيما يبدو مما أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم صحفيان في رويترز.

 

وقال محاميها إن عقوبتها تتجاوز المعايير القانونية الدولية. وحاولت مانينج الانتحار مرتين.

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