"مصدر" أبوظبي تستحوذ على حصة من محطة الرياح البحرية "هايويند سكوتلاند"

استحوذت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على حصة في "هايويند سكوتلاند" محطة الرياح البحرية العائمة ببحر الشمال بقدرة 30 ميجاواط.

وشهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ورئيس مجلس إدارة " مصدر " ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة -اليوم - المراسم الرسمية للإعلان عن اتفاقية الاستحواذ وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أعلنت "مصدر" وشركة الطاقة الدولية شتات أويل موافقتهما على تقاسم مخاطر تطوير المحطة حيث ستغطي "مصدر" 25 % من التكاليف السابقة والمستقبلية للمشروع.

وتعتبر "هايويند سكوتلاند " أول محطة رياح عائمة في العالم، ومن المقرر أن تبدأ بالإنتاج التجاري في أواخر العام 2017 وتهدف هذه المحطة التجريبية إلى تقديم نموذج منخفض المخاطر وفعال من حيث التكلفة لمحطات طاقة الرياح العائمة التجارية في المستقبل.

وشهد المراسم الرسمية للإعلان، سعادة تون سكوجن سكرتيرة الدولة النرويجية وسعادة فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ"مصدر" وتوم مارشبانكس المدير الإقليمي لهيئة التنمية الاسكتلندية الدولية وآيرين روملهوف نائب الرئيس التنفيذي لحلول الطاقة الجديدة في ستات أويل.

وقال كيث براون أمين عام مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد والعدالة في العمل في البرلمان الأسكتلندي إن لقاءه مع ممثلين لـ"مصدر" في مؤتمر "أديبك" في أبوظبي أواخر العام الماضي شجع على هذا الاستثمار الدولي الضخم في محطة هايويند سكوتلاند.

وأكد أن هايويند سكوتلاند ستصبح عند اكتمالها أول محطة لطاقة الرياح العائمة في المملكة المتحدة وستقدم للعالم تكنولوجيا متطورة ذات إمكانات واعدة، فيما سيستفيد هذا المشروع الرائد من موارد الرياح البحرية الهائلة التي تتمتع بها اسكتلندا حيث سيتم تشغيل المحطة في منطقة يصل عمقها إلى 100 متر وبالتالي ستقدم حلولا منخفضة المخاطر والتكاليف ويمكن تطبيقها على نطاق تجاري مستقبلا.

من جانبه قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ "مصدر" إن "هايويند سكوتلاند تمثل المرحلة المقبلة من تطوير قطاع طاقة الرياح البحرية إذ ستجمع بين الخبرة الواسعة في إدارة المشاريع والمعرفة الفنية لواحدة من كبريات مؤسسات الطاقة البحرية في العالم من جهة وقدراتنا في تطوير الطاقة المتجددة التي اكتسبناها خلال العقد الماضي في أسواق المملكة المتحدة والعالم من جهة أخرى".

وتقع هايويند سكوتلاند على بعد 25 كيلومترا قبالة ساحل بيترهد في أبدردينشاير وتتألف من خمس توربينات رياح عائمة بقدرة 6 ميجاواط ومثبتة في قعر البحر.

وتغطي المحطة مساحة أربعة كيلومترات مربعة تقريبا حيث يبلغ متوسط سرعة الرياح في هذه المنطقة من بحر الشمال نحو 10 مترات بالثانية.

وتمثل هايويند سكوتلاند الشراكة الثانية في مجال طاقة الرياح البحرية بين "مصدر" وستات أويل بعد محطة " دادجون" لطاقة الرياح البحرية البالغة قدرتها 402 ميجاواط والمقرر تشغليها في النصف الثاني من عام 2017.

ومن شأن محطات دادجون وهايويند ومصفوفة لندن التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 630 ميجاواط - وهي أكبر محطة رياح بحرية عاملة في العالم- أن ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لـ"مصدر" في المملكة المتحدة إلى 1.06 جيجاواط بما يكفي لتزويد نحو 6600 منزل بالطاقة ومنع انبعاث 63 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

يشار إلى أن محفظة استثمارات "مصدر" في طاقة الرياح تغطي العديد من المشاريع في الشرق الأوسط.