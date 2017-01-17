Arabian business
سياسة واقتصاد

رئيس الوزراء التركي يؤكد اعتقال مهاجم ملهى اسطنبول الليلي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 17 يناير 2017
رئيس الوزراء التركي يؤكد اعتقال مهاجم ملهى اسطنبول الليلي

اسطنبول 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الثلاثاء أن السلطات التركية اعتقلت المسلح الذي قتل 39 شخصا في إطلاق للرصاص في ملهى ليلي باسطنبول في رأس السنة بعد عملية بحث دامت أسبوعين.

وكانت وكالة الأناضول للأنباء ذكرت في وقت سابق أن المهاجم الذي قالت هي ووسائل إعلام أخرى إنه يدعى عبد القادر ماشاريبوف اعتقل في حي إسن يورت النائي في اسطنبول.

ومن ناحية أخرى قال محافظ اسطنبول إن المهاجم وُلد في أوزبكستان وتدرب في أفغانستان وإنه اعترف بالجريمة.

وأضاف أنه تم اعتقال 50 شخصا في إطار عمليات البحث بينهم عراقي وثلاث نساء.

المزيد من أخبار تركيا

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

هجوم على أمير قطري في باكستان

السعودية متفائلة إزاء ترامب وترحب بموقفه من إيران

الإمارات وكوستاريكا يوقعان على تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة

البحرين تستدعي السفير العراقي للاحتجاج على تصريحات لمسؤولين عراقيين

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ترامب يسهم في صعود الذهب لأعلى مستوى منذ نوفمبر، بـ 1202.4 دولار

البورصة السعودية تتراجع تحت ضغط البنوك وتباين باقي المنطقة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »