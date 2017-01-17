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سياسة واقتصاد

هجوم على أمير قطري في باكستان

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 17 يناير 2017
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هجوم على أمير قطري في باكستان
مجموعة قرويين حملوا أسلحة نارية وسكاكين خلال اعتداء على قافلة أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أثناء رحلة صيد لطيور الحبارى الذي يحظى لحمه بتقييم عال في الدول العربية الخليجية

أفادت تقارير إعلامية بتعرض أمير قطري لهجوم من قبل قرويين باكستانيين خلال رحلة صيد في منطقة بلوشستان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين في بلوشستان، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، أن مجموعة قرويين حملوا أسلحة نارية وسكاكين خلال اعتداء على قافلة أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أثناء رحلة صيد لطيور الحبارى الذي يحظى لحمه بتقييم عال في الدول العربية الخليجية .
وقال مصدر محلي أن الشرطة فتحت قضية ضد 25 شخصا على خلفية الاعتداء الذي وقع في دائرة موسی خیل. وربط مسؤول محلي هجوم القرويين على القافلة بخيبة أملهم بعد فشلهم في عقد لقاء مع الأمير ليطلبوا منه تبرعات لبناء مسجد في المنقطة.
وحسب الوكالة، أكد مسؤول قطري شارك في رحلة الصيد وقوع الهجوم، لكنه رفض الكشف عن هوية الأمير.
لكن وكالة "ا ب " قدمت تفسيرا مختلفا لأسباب الحادثة، قائلة إن زعيما محليا يملك مساحات واسعة من الأراضي في الدائرة كان يقود الهجوم لأنه يعارض صيد طيور الحبارى المهددة بالانقراض في تلك المنطقة.

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