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سياسة واقتصاد

السعودية متفائلة إزاء ترامب وترحب بموقفه من إيران والدولة الإسلامية

أريبيان بزنس
الاثنين، 16 يناير 2017
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السعودية متفائلة إزاء ترامب وترحب بموقفه من إيران والدولة الإسلامية
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

(رويترز) - قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الاثنين إنه يشعر بتفاؤل تجاه الإدارة الأمريكية المقبلة ولاسيما الطريقة التي تريد أن تستعيد بها النفوذ الأمريكي في العالم واحتواء إيران ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وأضاف الجبير أن السعودية تتطلع للعمل مع الإدارة القادمة في جميع المجالات محل الاهتمام المشترك.

 

ومضى قائلا للصحفيين في باريس إن الرياض ستنظر إلى رؤية إدارة ترامب كما عبرت عنها وإنها ترحب برغبتها في استعادة دور الولايات المتحدة في العالم ورغبتها في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وبالقطع احتواء إيران.

 

وقال الجبير إن مصالح المملكة تتفق مع مصالح الولايات المتحدة سواء من الناحية الجيوسياسية في سوريا والعراق واليمن وإيران أو في قضايا الطاقة والقضايا المالية.

 

ومضى قائلا إن الأهداف التي تريد الرياض وواشنطن تحقيقها هي الأهداف نفسها. وأضاف أنه ربما تكون هناك خلافات بشأن كيفية تحقيق ذلك لكن لا يوجد خلاف بين البلدين بشأن ما ينبغي القيام به مشيرا إلى أن هذا لن يتغير.

 

ولدى سؤاله عن علاقة السعودية بإيران اتهم الجبير طهران بزعزعة استقرار المنطقة.

 

وقال إن علاقة بلاده بإيران متوترة وإنها نتيجة سياساتها العدوانية والعدائية مشيرا إلى إنه سيكون من الرائع العيش في سلام وتناغم مع طهران لكن لا بد من أن يكون هناك جهد من الطرفين.

 

وأضاف الجبير أن المحادثات المقترحة في أستانة عاصمة قازاخستان بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا تستحق التجربة لكن يجب ألا تفسر على أنها تخل من الرياض عن جماعات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

 

وقال الجبير إن الهدف هو التوصل لوقف إطلاق النار والانتقال للعملية السياسية.

 

وقال أيضا إن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير على علاقة الرياض مع لندن أو الاتحاد.

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