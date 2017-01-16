الإمارات وكوستاريكا يوقعان على تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة

وقعت دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا اليوم بروتوكولا لإجراء تعديل على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين دولة الإمارات وكوستاريكا.

تضمن التعديل اضافة بند الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر العادية والمهمة.

وقع من البروتوكول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي مانويل غونزاليس سانز وزير خارجية كوستاريكا، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا وسبل تعزيزها وتطويرها.

من جانبه أشاد وزير خارجية كوستاريكا بمستوى العلاقات بين البلدين ..مؤكدا حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.