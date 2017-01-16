ترامب يهدد شركات السيارات الألمانية بفرض رسوم 35% ما لم تصنّع في الولايات المتحدة

فرانكفورت/برلين (رويترز) - حذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شركات السيارات الألمانية من أنه سيفرض رسوما 35 في المئة علي السيارات التي تدخل السوق الأمريكية.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد نشرت يوم الاثنين انتقد ترامب شركات السيارات الألمانية مثل بي.ام.دبليو ودايملر وفولكسفاجن لأنها لا تنتج عددا أكبر من السيارات في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات ترجمت للألمانية "إذا أردتم تصنيع سيارات حول العالم فاتمنى لكم حظا وافرا. يمكن تصنيع سيارات للولايات المتحدة ولكن كل سيارة ستدخل الولايات المتحدة ستسدد ضريبة 35 في المئة."

وتابع "أقول لبي.ام.دبليو إذا كانوا يبنون مصنعا في المكسيك ويعتزمون بيعها في الولايات المتحدة بدون ضريبة 35 في المئة فلتنسوا الأمر." والشركات الألمانية الثلاث التي تستثمر على نطاق واسع في المكسيك أشارت إلى أنها تصنع في الولايات المتحدة أيضا.

وقال ماتياس فيزمان رئيس اتحاد مصنعي السيارات في ألمانيا إن شركات السيارات الألمانية رفعت إنتاج السيارات الخفيفة في الولايات المتحدة أربع مرات خلال السنوات السبع الماضية إلى 85 ألف وحدة وإن أكثر من نصف هذا العدد يجري تصديره من هناك.

وأضاف في بيان "على المدى الطويل ستضر الولايات المتحدة نفسها إذ فرضت رسوما جمركية أو قيودا تجارية أخرى وتوظف شركات السيارات الألمانية نحو 33 ألف عامل في الولايات المتحدة إلى جانب نحو 77 ألف مورد للسيارات ألمانية.

وفي إشارة للمقابلة قال متحدث باسم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أنها "قرأت باهتمام" مقابلة ترامب مع صحيفة بيلد.

وامتنع شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة عن التعقيب على تصريحات معينة وردت في المقابلة واكتفى بقوله إن ألمانيا تريد تعاونا وثيقا مع الإدارة الامريكية الجديدة