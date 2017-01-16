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سياسة واقتصاد

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 0.4% في 2017

أريبيان بزنس
الاثنين، 16 يناير 2017
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صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 0.4% في 2017

(رويترز) - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 0.4 في المئة في عام 2017 وذلك مقارنة بتوقعات بنمو يبلغ اثنين في المئة في تقريره الصادر في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

 

وقال الصندوق في تقرير حول مستجدات "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الاثنين إن نمو اقتصاد المملكة في العام الجاري سيكون "أضعف مما أشارت إليه التنبؤات السابقة نظرا لتخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك الأخيرة."

 

ولم يتضمن ملخص تقرير الصندوق تفسيرات إضافية لخفض النمو المتوقع بالمملكة.

 

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر تشرين الثاني على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من أول يناير كانون الثاني لتصل بإنتاجها إلى نحو 32.5 مليون برميل يوميا.

 

وأعلنت المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وأكبر منتجي المنظمة التزامها بتخفيضات أوبك التي تهدف إلى التخلص من تخمة في المعروض العالمي ودعم الأسعار التي تراجعت بوتيرة حادة على مدى عامين تقريبا.

 

وفي الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن إنتاج السعودية نزل دون عشرة ملايين برميل يوميا وهذا يعني أن السعودية خفضت الإنتاج بأكثر من 486 ألف برميل يوميا المتفق عليها بين المنتجين في أواخر العام الماضي.

 

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في عام 2018 إلى 2.3 في المئة مقارنة مع توقعات بنمو 2.6 في المئة في تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

 

ونما اقتصاد المملكة إحدى أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.1 بالمئة في 2015 لينخفض النمو بعد ذلك بوتيرة حادة في 2016 إلى 1.4 في المئة وفقا لتقديرات الصندوق.

 

وتعتمد المملكة بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز في تمويل موازنتها الحكومية ودشنت خططا للتحول الاقتصادي بعيدا عن الأنشطة الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة.

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