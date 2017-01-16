الرياض للتعمير تعلن تصفية شركتها التابعة الخليج العربي لمزادات السيارات

وافق مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير السعودية في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي على تصفية الشركة التابعة "شركة الخليج العربي لمزادات السيارات" وإنهاء الشراكة مع شركة سعيد بن محمد البسامي اعتباراً من يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2016.



وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع "تداول"، أمس الأحد أن ذلك جاء بناء على رغبة الطرفين ولعدم تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أنه لن يترتب عليها آية أعباء مالية جراء ذلك.



وكانت شركة "الرياض للتعمير" وقعت في 11 ديسمبر/كانون الأول 2014، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مناصفةً مع شركة سعيد محمد البسامي برأسمال مليون ريال لتتولى إدارة وتشغيل المزاد من خلال استئجاره من شركة الرياض للتعمير والتوسع في جميع مناطق المملكة.

