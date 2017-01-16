ارتفاع نسبة التقدم لبطاقات الائتمان في الإمارات خلال 2016

أظهر إحصاء أجراه موقع compareit4me.com المختص بالمقارنات المالية في الشرق الأوسط ارتفاع بعدد المتقدمين للحصول على بطاقات ائتمانية في العام 2016 يعادل 54.75 بالمئة مقارنة بالعام 2015.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، كان الارتفاع الأكبر من نصيب البطاقات غير الإسلامية التي شهدت ارتفاعاً بمعدل 134.23 بالمئة مع مرور العام.بينما بطاقات الائتمان الإسلامية شهدت تراجعاً بعدد المتقدمين، بحوالي 8.75 بالمئة عن العام السابق.

وتراوحت رواتب الشريحة الأكبر من المتقدمين بين 20 ألف درهم إلى 29.999 درهم. فهذه النسبة زادت في 2016 بنسبة 240 بالمئة عن العام السابق مما يظهر ثقة ورغبة أكبر للحصول على البطاقات عن العام السابق.

يشرح سامر شهاب مدير العمليات التنفيذي في compareit4me.com هذه الظاهرة: "يعود سبب ارتفاع نسبة المتقدمين من فئة الرواتب هذه إلى رغبتهم بالحصول على الميزات والعروض التي تمنحها لهم هذه البطاقات كالسماح بالدخول لصالات المطارات وغيرها من الامتيازات".

ويضيف قائلاً "ولكن تجدر الملاحظة إلى أن معظم البنوك في الإمارات تستهدف هذه الفئة من الرواتب، ولذلك فإن هذه المعدلات تعد دليلاً على نجاح خطة البنوك في 2016".

بمراجعة تقرير compareit4me.com، يظهر أن البطاقات الائتمانية هي المنتج الأكثر طلباً بين أغلب معدلات الرواتب. حيث أن الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين 5 آلاف درهم- 9.999درهم، زادت نسبة تقدمهم للحصول على بطاقات ائتمانية بنسبة 58.77 بالمئة، ومن تتراوح رواتبهم بين 10 آلاف درهم- 19.999 درهم فكانت الزيادة بمقدار 141.53 بالمئة في 2016 عن العام الأسبق.

إحدى أهم الميزات التي قدمتها البنوك في 2016 هي ميزة الاسترجاع النقدي التي تضاعفت هذا العام مقارنة بالعام 2015 فمعظم هذه البطاقات قدمت هذه الميزة عند استخدامها في دفع الفواتير كالكهرباء والهاتف، والأقساط المدرسية. وبالتالي استفادت رغبة معظم الناس باستخدام بطاقاتهم الائتمانية للتوفير أينما كانوا.

يشرح سامر "يبدو أن هذا الميزة مرغوبة بين العملاء، فإذا استخدمت البطاقة الائتمانية بشكل مناسب تستطيع التوفير على النفقات اليومية، وأيضاً فنفس البطاقة تأتي مع ميزات إضافية يمكن الاستفادة منها. وهكذا تستهدف البنوك بطريقة ذكية عملائها بكل ما يتعلق بأموالهم. فإن كنت من هذه الفئة لا تتعجل في اعتمادك لأي بطاقة، فهنالك الكثير من الخيارات والميزات لتستفيد وتحصل على البطاقة الأفضل والأنسب لك".

أما أكثر البطاقات رغبة في 2016 هم: أمريكان إكسبرس في المرتبة الأولى بأخذها طلبات تعادل 22.49 بالمئة، سيتي بنك في المركز الثاني ونسبة 15.04 بالمئة من الطلبات، في حين جاء بنك أبوظبي التجاري في المركز الثالث برصيد 13.29 بالمئة، وتعادل تقريباً بنك الاتحاد الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني في المركز الخامس.

أما بالنسبة للبطاقات غير الإسلامية فأكثر بطاقة تم التقدم لها كانت سيمبلي لايف من بنك أبوظبي التجاري، وفي المرتبة الثانية بطاقة سيتي لايف بلاتينوم من سيتي بنك، وبطاقة أميركان إكسبرس البلاتينية في المرتبة الثالثة، وبطاقات دبي السوق الحرة كانت في المرتبة الرابعة، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب بطاقة التيتانيوم الائتمانية من بنك ستاندرد تشارترد.