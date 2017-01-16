ترامب يتعهد بتأمين للجميع بدلا من برنامج أوباما للرعاية الصحية

(رويترز) - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد إنه يستهدف برنامجا للرعاية الصحية يكفل التأمين للجميع بدلا من برنامج أوباما للرعاية الصحية.
ولم يذكر ترامب تفاصيل عن البرنامج لكنه قال إن اللمسات الأخيرة وضعت على الخطة وإنه مستعد للكشف عنها مع قادة الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
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