موانئ أبوظبي توقع اتفاقية مساطحة بقيمة 80 مليون درهم مع شركة "الخالدية الدولية للملاحة"

وقعت "موانئ أبوظبي" اتفاقية مساطحة مع شركة "الخالدية الدولية للملاحة" التابعة لمجموعة الإمارات للأعمال لإنشاء مستودع للخدمات اللوجستية باستثمار قدره 80 مليون درهم ضمن منطقة التجارة والخدمات اللوجستية في مدينة خليفة الصناعية.

ويقع المشروع في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة والتي تعد منصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القطاعات التجارية واللوجستية والصناعية في المنطقةوسيتم تطوير المستودع على قطعة أرض مساحتها 47.081.4 متر مربع بسعة إجمالية تستوعب نحو 33.318 لوح تخزين ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه في الربع الثاني من عام 2018.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، سيوفر المستودع مساحة لتخزين المواد المستوردة بقدرة استيعابية كبيرة تصل لأكثر من /33/ ألف لوح تخزين كما يتضمن مخزناً بارداً بدرجات حرارة منخفضة تصل إلى - 24 درجة مئوية ومخزناً جافاً تم تزويده بنظام للتحكم بالحرارة بحيث تتراوح بين 24 إلى 26 درجة مئوية.

وقع الاتفاقية محمد عبد الجليل البلوكي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للأعمال ومانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية.

وقال مانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، إن مجمعات مدينة خليفة الصناعية المتكاملة توفر للمستأجرين عدداً من المزايا التي تعزز كفاءة سلاسل التوريد في المنطقة الحرة .. مؤكداً أن توقيع الاتفاقية مع الخالدية الدولية للملاحة والتي تمد العملاء بخدمات لوجستية ستوفر لهم فوائد عديدة من حيث تكاليف النقل والتخزين وتعزيز كفاءة وسهولة عمليات التوزيع.

ودعا الملا الشركات العالمية والإقليمية للإستفادة من الموقع اللوجستي المتميز والمزايا الفريدة والخدمات المتكاملة التي تقدمها "منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة" للمستثمرين الأجانب .. مشيراً إلى أن تواجد الشركات الأجنبية فيها يسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية منتجاتها وصناعاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب تمكينها من توسيع عملياتها التجارية في أسواق المنطقة والعالم لاسيما أن "منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة" أصبحت تشكل اليوم نافذة عالمية بارزة للتجارة والاستثمار.

وأشار إلى أن مدينة خليفة الصناعية تنظر إلى المستثمرين على أنّهم شركاء استراتيجيون يساهمون باستثماراتهم وخبراتهم في دعم اقتصاد الإمارة من جهة مستفيدين في نفس الوقت من الفرص الوفيرة التي تتيحها حكومة أبوظبي للاستثمارات طويلة الأجل في مختلف المجالات.

من جانبه عبر محمد عبد الجليل البلوكي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للأعمال عن سعادته بالإعلان عن هذه الاتفاقية وإنشاء مستودع في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة في مدينة خليفة الصناعية .. مشيراً إلى أن المستودع الجديد سيشكل إضافة هامة إلى الحلول اللوجستية التي نقدمها حالياً حيث سيوفر مجموعة جديدة من الخدمات التي تشهد طلباً كبيراً ولا سيما توفير خدمات التخزين البارد والجاف مما سيسهم في تلبية الطلب على هذه الخدمات في السوق".

يشار إلى أن منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة تستقطب مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجالات متعددة بما في ذلك الألمنيوم والتغليف والمعادن والخدمات اللوجستية البحرية وصناعة الأغذية والأدوية والبوليمرات وتمتد المنطقة الحرة على مساحة إجمالية قدرها 100 كيلومتر مربع موزعة بين المنطقة /أ/ والمنطقة /ب/.