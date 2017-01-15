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سياسة واقتصاد

رئيس كوستاريكا يمنح عبدالله بن زايد وسام "خوان مورا فيرنانديز الوطني"

أريبيان بزنس
الأحد، 15 يناير 2017
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رئيس كوستاريكا يمنح عبدالله بن زايد وسام "خوان مورا فيرنانديز الوطني"

منح فخامة لويس غييرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كوستاريكا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسام "خوان مورا فيرنانديز الوطني" – الوسام الرسمي لجمهورية كوستاريكا - وذلك تقديراً لجهود سموه الرائدة ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وسلم معالي مانويل غونزاليس سانز وزير خارجية كوستاريكا الوسام إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء الذي عقد اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها بالإضافة إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي مانويل غونزاليس سانز وزير خارجية كوستاريكا ..وأكد سموه أهمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

 

من جانبه أكد معالي مانويل غونزاليس سانز حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات..مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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