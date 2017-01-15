محمد بن زايد وسلطان نزار باييف يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين الإمارات وكازاخستان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان ــ في قصر المشرف اليوم ــ مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

فقد شهد سموه والرئيس نور سلطان نزار باييف، توقيع اتفاقية تخصيص الأراضي لتشييد مباني البعثات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وبروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بإضافة الجوازات الخاصة ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية .

وحسب وكالة أنباء الإمارات، وقع الاتفاقيات من جانب الإمارات ، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومن جانب كازاخستان معالي خيرات عبدالرحمانوف وزير الخارجية.

كما وقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي جينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية في كازاخستان مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال السياحي ومجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع .

ووقعت الإمارات وكازاخستان أيضا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون الأديان في كازاخستان ، وقعها من جانب الإمارات معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومن الجانب الكازاخستاني معالي نورلان إرميكبايف وزير شؤون الأديان والمجتمع المدني، ومذكرة تفاهم بين مكتب اكسبو دبي 2020 وأكسبو استانة 2017 وقعها من جانب الإمارات سعادة خالد نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو دبي 2020 ومن جانب كازاخستان معالي أحمتجان إسيموف رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية " أستانة إكسبو 2017 " .

ومذكرة تفاهم بين شركة " موانئ دبي العالمية " ومحافظة مانغيستاو في جمهورية كازاخستان وقعها من جانب الإمارات سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة موانئ دبي العالمية ومعالي اليك أيداربايف حاكم محافظة مانغيستاو في جمهورية كازاخستان.