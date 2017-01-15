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سياسة واقتصاد

مع اقتراب رفع الدعم الحكومي.. السعودية ترفع الرسم الجمركي للألبان المستوردة إلى 25%

أريبيان بزنس
الأحد، 15 يناير 2017
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مع اقتراب رفع الدعم الحكومي.. السعودية ترفع الرسم الجمركي للألبان المستوردة إلى 25%

أكدت مصلحة الجمارك السعودية أنه تقرر تحميل المستوردين لمنتجات الألبان (طويل الأجل المستورد) الرسوم الجمركية كاملة بعد أن كانت الدولة تتحمل في السنوات الماضية جزءاً كبيراً منها.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصلحة الجمارك إن الرسوم الجديدة ستكون 25 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة سابقاً، لأن الدولة كانت تتحمل خلال السنوات الماضية 20 بالمئة من بعض الرسوم الجمركية المفروضة، في حين كان المستورد يتحمل 5 بالمئة فقط.

 

وأكدت "الجمارك" أن الرسم الجديد الذي يتحمله المستورد 25 بالمئة لقرابة 26 صنفاً الخاصة بالألبان ومنتجات صناعة الألبان المستوردة.

 

وأوضحت أن هذه الرسوم تمثل الفرق بين معدل الرسم المطبق في المملكة، وبين معدل الرسم في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وأضافت أن الدولة تحملت فرق الرسوم الجمركية بين معدل الرسم المطبق في المملكة مع معدل الرسم المطبق في دول مجلس التعاون الخليجية لمدة ثلاث سنوات، ثم تم تمديدها لثلاث سنوات أخرى وانتهت بتاريخ 1438/3/24.

 

ويوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- عن الميزانية العامة للدولة للعام 2017 حيث تضمنت زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي وشملت رفعاً تدريجياً لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط التي تأثرت فيها المملكة جراء هبوط أسعار النفط. كما تعتزم رفع الدعم الحكومي عن المواطنين.

 

وفي منتصف العام الماضي، رفعت 6 شركات ألبان في المملكة أسعارها وقامت بتقليص حجم بعض عبوات منتجاتها بعد أن شكوتها من ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل.

 

 

 

 

 

 

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