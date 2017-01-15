البحرين تنفذ حكم الإعدام بـ 3 أدينوا بقتل رجال شرطة في أول أحكام بالإعدام منذ 2008

الرياض 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين إن السلطات أعدمت صباح اليوم الأحد ثلاثة رجال أدينوا بقتل ضابط شرطة إماراتي وشرطيين بحرينيين في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014 في خطوة من المرجح أن تفجر احتجاجات في المملكة الخليجية. وهذه أول أحكام بالإعدام تنفذ منذ 2008.
وجاء تنفيذ الحكم بعد أقل من أسبوع من تأييد محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في البحرين أحكام الإعدام التي صدرت عام 2015 بحق عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن "تنفيذ الحكم تم رميا بالرصاص وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة وطبيب وواعظ."
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