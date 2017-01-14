Arabian business
سياسة واقتصاد

اجتماع لرؤساء أركان دول التحالف ضد داعش بالرياض

أريبيان بزنس
السبت، 14 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
اجتماع لرؤساء أركان دول التحالف ضد داعش بالرياض

يعقد رؤساء هيئات الأركان العامة لدول التحالف ضد تنظيم داعش اجتماعا في الرياض غدا الأحد لبحث رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة وذلك للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي وتعزيز جهود التحالف الدولي.

 

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل مستمر ووثيق مع التحالف الدولي لمواجهة التنظيم الإرهابي ومع بقية دول العالم على مسارات أمنية وفكرية ومالية أخرى تهدف إلى تقويض قدرات هذه التنظيمات ومحاصرتها وتجريم تقديم أي مساعدة لها.

 

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أوضح أنه يشارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة: الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين وجمهورية تركيا وجمهورية تونس والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية لبنان ومملكة ماليزيا الاتحادية والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا.

 

 

وقال إن السعودية كانت من أوائل الدول التي دعت لتشكيل تحالف لمواجهة التنظيمات الإرهابية على كل الجبهات وقدمت الرياض بُعيد الإعلان عن تشكيل التحالف في سبتمبر 2014 دعما ماليا بمبلغ 500 مليون دولار لجهود الإغاثة في العراق كما تشارك باستمرار في الطلعات الجوية ضد التنظيم الإرهابي وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول المشاركة في التحالف.

 

 

يذكر أن مستويات التمثيل في التحالف الدولي الذي يضم 68 دولة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تتنوع بين الجانب العسكري وتقديم المشورة والمساندة والتدريب والدعم اللوجيستي وتجفيف منابع التمويل للتنظيم وملاحقتها بالإضافة إلى منع تدفق الإرهابيين إلى مناطق النزاع والتنسيق بين الدول لضبط منافذ الحدود أمام تحركاتهم.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

سلطنة عمان تنضم لـ”التحالف الإسلامي ضد الإرهاب” بقيادة السعودية

وكالة الأنباء السعودية: التحالف يوقف استخدام ذخائر عنقودية في اليمن

"صحة دبي" تدشن الصيدلية الذكية والروبوت الأول في الشرق الأوسط لصرف الدواء

التحالف ينفي تنفيذ أي قصف بموقع تفجير وقع في صنعاء

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

كهرباء ومياه دبي توقع اتفاقية مع "إنيل" لتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة

السعودية تعفي مخالفي نظام الإقامة من بصمة مرحل

السعودية تخسر 60 مليار ريال بسبب تقليص أعداد الحجاج خلال السنوات الماضية

الأسواق العالمية وآلاف الخوارزميات ترصد كل تغريدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"صحة دبي" تدشن الصيدلية الذكية والروبوت الأول في الشرق الأوسط لصرف الدواء

السعودية تغلق وتنذر عشرات محطات الوقود في المدينة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »