اجتماع لرؤساء أركان دول التحالف ضد داعش بالرياض

يعقد رؤساء هيئات الأركان العامة لدول التحالف ضد تنظيم داعش اجتماعا في الرياض غدا الأحد لبحث رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة وذلك للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي وتعزيز جهود التحالف الدولي.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل مستمر ووثيق مع التحالف الدولي لمواجهة التنظيم الإرهابي ومع بقية دول العالم على مسارات أمنية وفكرية ومالية أخرى تهدف إلى تقويض قدرات هذه التنظيمات ومحاصرتها وتجريم تقديم أي مساعدة لها.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أوضح أنه يشارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة: الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين وجمهورية تركيا وجمهورية تونس والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية لبنان ومملكة ماليزيا الاتحادية والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا.

وقال إن السعودية كانت من أوائل الدول التي دعت لتشكيل تحالف لمواجهة التنظيمات الإرهابية على كل الجبهات وقدمت الرياض بُعيد الإعلان عن تشكيل التحالف في سبتمبر 2014 دعما ماليا بمبلغ 500 مليون دولار لجهود الإغاثة في العراق كما تشارك باستمرار في الطلعات الجوية ضد التنظيم الإرهابي وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول المشاركة في التحالف.

يذكر أن مستويات التمثيل في التحالف الدولي الذي يضم 68 دولة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تتنوع بين الجانب العسكري وتقديم المشورة والمساندة والتدريب والدعم اللوجيستي وتجفيف منابع التمويل للتنظيم وملاحقتها بالإضافة إلى منع تدفق الإرهابيين إلى مناطق النزاع والتنسيق بين الدول لضبط منافذ الحدود أمام تحركاتهم.