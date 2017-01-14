كهرباء ومياه دبي توقع اتفاقية مع "إنيل" لتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم استراتيجية تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد مع شركة "إنيل" إحدى أكبر شركات الطاقة في أوروبا والعالم.

وقع المذكرة سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وليفيو جالو رئيس قطاع الشبكات والبنية التحتية العالمية في "مجموعة إنيل" وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تتمحور المذكرة المبرمة حول بناء شراكات متينة بين الهيئة و"إنيل" لدعم آليات تنفيذ الأهداف الإستراتيجية المشتركة التي تنص عليها مذكرة التفاهم بما في ذلك مد جسور التواصل الفعال لمشاركة المعلومات والخبرات والدراسات المتعلقة بمجالات عمل الطرفين بالإضافة إلى رصد وتحليل نتائج مؤشرات الأداء الرئيسة في إدارة الشبكات الذكية ورقمنة الشبكات على مستوى التقنيات التشغيلية وتقنية المعلومات.

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على توظيف الخبرات والكفاءات العالية كل في مجاله بهدف إجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية التي من شأنها أن تعود بالمنفعة الكبيرة على مستوى الارتقاء بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وذلك من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والاجتماعات المشتركة من أجل تحليل أهم القضايا في مجال الطاقة والخروج بتوصيات وحلول مبتكرة لها.

وسيتركز الاهتمام بشكل خاص حول آليات التطور التقني الهائل لدى شركات الطاقة العالمية بالإضافة إلى استعراض تجربة "إنيل" في أتمتة عمليات التوزيع وتكامل مصادر الطاقة المتجددة والعدادات الذكية ومناقشة تجربة الشركة في دعم مبادرة المدن الذكية خلال معرض "إكسبو ميلانو 2015".. كما سيكون لاستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الشبكات الذكية حصة كبيرة من الاهتمام خلال الجلسات النقاشية بين الطرفين.

وأكد سعادة سعيد محمد الطاير ان هيئة كهرباء ومياه دبي تولي اهتماما خاصا لتمتين أواصر التعاون والتنسيق الكامل مع أبرز المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أرجاء العالم إيمانا بأهمية توفير آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات والتجارب الغنية عالمية المستوى وتوظيفها بالشكل الأمثل في تطوير الخدمات والمبادرات والتطبيقات التي تقدمها في خطوة طموحة لمواكبة ركب الحراك التكنولوجي والتغيرات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص.

كما اكد اهمية المذكرة الموقعة مع شركة /إنيل/ التي تشارك الهيئة الهدف نفسه وهو دفع عجلة النمو والتطور والريادة في عالم الطاقة المتجددة والنظيفة تماشيا مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الاستدامة البيئية وانسجاما مع روية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة وخطة دبي 2021 لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة.. املا ان تساهم المذكرة في نقل الخبرات ومشاركة المعلومات والدراسات والأبحاث القيمة وفق أرقى معايير الشفافية والموثوقية والخصوصية بالإضافة إلى إرساء أطر تنظيمية وتأسيسية واضحة المعالم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الهيئة مع /إنيل/ بما يصب في المصلحة العليا لجميع المعنيين.

من جانبه لفت ليفيو جالو رئيس قطاع الشبكات والبنية التحتية العالمية في مجموعة إنيلالى الى اهمية المذكرة الموقعة مع هيئة كهرباء ومياه دبي التي تعتبر أحد أبرز الشركاء العالميين العالميين لـ /انيل/ ولديهما الرغبة نفسها في تعزيز استخدام التقنيات الذكية ورقمنة الشبكات الأمر الذي أضحى ركيزة أساسية لرسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم.

يذكر أن "إنيل" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز مدعومة بشبكة واسعة تمتد على طول 1.9 مليون كيلومتر عبر أكثر من 30 دولة حول العالم.. ويبلغ صافي القدرة المركبة للشركة أكثر من 84 جيجاوات وذلك لخدمة أكبر قاعدة عملاء بالمقارنة مع نظرائها في أوروبا بواقع أكثر من 61 مليون مستخدم من مختلف أنحاء العالم.