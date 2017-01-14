السعودية تعفي مخالفي نظام الإقامة من بصمة مرحل

أمهلت المديرية العامة للجوازات السعودية مخالفي أنظمة الإقامة والعمل 3 أشهر لمغادرة المملكة مع إعفائهم من بصمة "مرحل" وذلك ضمن المرحلة الثانية من حملتها الوطنية الشاملة للتعقب والتي تنطلق غداً الأحد.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن الحملة تشمل 3 مراحل انتهت المرحلة الأولى منها، وستنطلق المرحلة الثانية غداً الأحد ولمدة 90 يوماً. أما المرحلة الثالثة، فتبدأ يوم 17 رجب المقبل، وهي مرحلة القبض على المخالفين الذين لم يستفيدوا من المرحلة الثانية "مهلة مغادرة البلاد".

ونقلت الصحيفة اليومية عن مصادرها إن المرحلة الثانية تتضمن المقيمين المخالفين، الذين يستفيدون من الحملة، إذ يتم مراجعتهم لمكاتب العمل لإنهاء إجراءاتهم، ومن ثم مراجعة جوازات المناطق والمحافظات، وذلك لمنحهم تأشيرة خروج نهائي بعد سدادهم الرسوم والغرامات المستحقة للدولة نظاما مثل "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمرور... إلخ"، ويرد آليا عن طريق النظام ما يفيد بإنهاء إجراءات المخالف لدى تلك الجهات، ويقوم المخالفون الذين يراجعون جوازات المناطق والمحافظات، وليس عليهم ملاحظة في الحاسب الآلي، بإحضار كفيل سفري غرمي.

وقالت المصادر إن المرحلة الثانية تتضمن المخالفات الأخرى مثل "مخالفات التسلل، والحج والعمرة، والزيارة"، حيث تتم مراجعة إدارات متابعة الوافدين ومعاملة الوافد بنظام الوافدين المطور لاستقباله والتحقق من بصمته، فإذا كان مطلوباً للجهات الأمنية، يتم تسليمه للجهة الطالبة، أما إذا كان وضعه سليما وغير مطلوب، ولا يوجد أي ملاحظة على سجله فيمر بـ9 إجراءات.

وتشمل الإجراءات التسعة، وفقاً لمصادر الصحيفة، أخذ إقرار على المخالف بمخالفته، وإحضاره تذكرة سفر وحجزاً مؤكداً، إضافة إلى تصوير جميع وثائقه التي تقدم بها، وإتباع الخطوات اللازمة لإصدار بيان سفر بعد استحصال الرسوم والغرامات المستحقة نظامياً، ويعفى من بصمة "مرحل" إنفاذا للأمر السامي.