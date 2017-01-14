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سياسة واقتصاد

السعودية تخسر 60 مليار ريال بسبب تقليص أعداد الحجاج خلال السنوات الماضية

أريبيان بزنس
السبت، 14 يناير 2017
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السعودية تخسر 60 مليار ريال بسبب تقليص أعداد الحجاج خلال السنوات الماضية

قال مسؤول سعودي إن اقتصاد المملكة فقد حوالي 60 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية بسبب تقليص أعداد الحجاج الذي كان له أضرار مؤلمة على الاقتصاد الوطني وعلى بعض التجار الذين أعلنوا إفلاسهم نتيجة اختلال معادلة العرض والطلب.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة ماهر جمال إن الاقتصاد الوطني فقد عن كل حج 15 مليار ريال مما أدى إلى ركود في مجال العائدات على البلد، وإفلاس بعض التجار نتيجة اختلال معادلة العرض والطلب.

 

وأضاف "جمال" أن أصحاب الإيواءات تضرروا بشكل كبير جراء تقليص أعداد الحجاج حيث انخفض سكن الحاج الواحد في منطقة العزيزية -أحد أشهر أحياء مكة المكرمة- من 5 آلاف ريال طوال فترة الحج إلى 500 ريال للحاج الواحد.

 

وكشف جمال لـ"الوطن" عن أن أصحاب الإيواءات تضرروا بشكل كبير جراء تقليص أعداد الحجاج حيث انخفض سكن الحاج الواحد في منطقة العزيزية من 5000 ريال طوال فترة الحج إلى 500 ريال للحاج الواحد.

 

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستستقبل نحو 800 ألف حاج إضافي في موسم الحج المقبل بعد أن أعادت المملكة العمل بنظام أعداد حجاج الداخل والخارج.

 

تجدر الإشارة إلى أن تخفيض عدد الحجاج، الذي كان مطبقا قبل خمس سنوات، اعتمد حينها بسبب أعمال التوسعة بالحرمين الشريفين.

 

يذكر أن حصة كل دولة من الحجاج مرتبطة باتفاقيات سابقة، وهي حاج واحد لكل ألف شخص، أو 1000 حاج من كل مليون نسمة لكل دولة.

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