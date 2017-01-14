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سياسة واقتصاد

الأسواق العالمية وآلاف الخوارزميات ترصد كل تغريدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

أريبيان بزنس
السبت، 14 يناير 2017
الأسواق العالمية وآلاف الخوارزميات ترصد كل تغريدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

لن تغفو عيون الكثيرين من العاملين في السياسة والإعلام الامريكي ومراقبين من دول عديدة تحسبا لأي تغريدة من ترامب قد تقلب الأمور، لكن ليس البشر وحدهم يتفاعلون مع كل تغريدة للعالم خاصة وأن تبعاتها سينتقل صداها لكل دول العالم، إذ هناك آلاف الخوارزميات التي تحلل كل تغريدة للقيام بعمليات شراء وبيع الأسهم.

بل هناك تطبيق هاتف خاص للمستثمرين يبلغهم عن ورود اسم أي شركة في إحدى تغريدات ترامب على حسابه - @realdonaldtrump- بحسب جيرمي اولشان في موقع ماركت ووتش.

يشير جيرمي إلى إحدى طرق قياس تأثير ترامب على الخوارزميات من خلال خدمة الإنترنت التي تسبر ذلك وهي خدمة IFTTT، واسمها هو قاعدة أو عبارة معروفة للتحكم بالبرامج - if this, then that- إذا حصل ذلك قم بتنفيذ ذاك

 

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