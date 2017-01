الأسواق العالمية وآلاف الخوارزميات ترصد كل تغريدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

لن تغفو عيون الكثيرين من العاملين في السياسة والإعلام الامريكي ومراقبين من دول عديدة تحسبا لأي تغريدة من ترامب قد تقلب الأمور، لكن ليس البشر وحدهم يتفاعلون مع كل تغريدة للعالم خاصة وأن تبعاتها سينتقل صداها لكل دول العالم، إذ هناك آلاف الخوارزميات التي تحلل كل تغريدة للقيام بعمليات شراء وبيع الأسهم.

بل هناك تطبيق هاتف خاص للمستثمرين يبلغهم عن ورود اسم أي شركة في إحدى تغريدات ترامب على حسابه - @realdonaldtrump- بحسب جيرمي اولشان في موقع ماركت ووتش.

يشير جيرمي إلى إحدى طرق قياس تأثير ترامب على الخوارزميات من خلال خدمة الإنترنت التي تسبر ذلك وهي خدمة IFTTT، واسمها هو قاعدة أو عبارة معروفة للتحكم بالبرامج - if this, then that- إذا حصل ذلك قم بتنفيذ ذاك