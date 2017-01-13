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سياسة واقتصاد

حساب المواطن السعودي يتحضر للانطلاق من خلال إنشائه حساباً على تويتر

أريبيان بزنس
الجمعة، 13 يناير 2017
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حساب المواطن السعودي يتحضر للانطلاق من خلال إنشائه حساباً على تويتر

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس الخميس الحساب الرسمي الخاص ببرنامج (#حساب_المواطن) الذي يعد أحد برامج رؤية السعودية 2030.

 

وافتتح الحساب أول تغريداته بـ "بسم الله الرحمن الرحيم".

 

ونشر الحساب - وتعريفه هو (@citizenaccount) - ملفاً يشتمل على أبرز الأسئلة الشائعة حول برنامج (#حساب_المواطن) وآلية عمله، كما أرفق الحساب في الملف الشخصي رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تتولى إدارة البرنامج.

 

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

 

ومن المقرر أن يكون التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر منصة إلكترونية، سيتم إطلاقها في الأول من فبراير/شباط القادم، علماً أنه سيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

 

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