وزارة العمل السعودية تحقق في تظلم موظفين فصلتهم شركة عبد اللطيف جميل

أعلن مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن الوزارة تتابع موضوع تظلم موظفي مجموعة عبد اللطيف جميل.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي أن الوزارة مستمرة في التحقق من ذلك.



وجاءت تصريحات "أبا الخيل" عقب أنباء عن قيام شركة عبد اللطيف جميل -ومقرها مدينة جدة- بفصل عدد من الموظفين في الشركة دون توضيح الأسباب.

ومجموعة عبداللطيف جميل هي شركة عائلية خاصة متعددة النشاطات يشمل نشاطها الأساسي تجارة السيارات، والقروض الاستهلاكية والإلكترونيات.



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