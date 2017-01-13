Arabian business
سياسة واقتصاد

وزارة العمل السعودية تحقق في تظلم موظفين فصلتهم شركة عبد اللطيف جميل

أريبيان بزنس
الجمعة، 13 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وزارة العمل السعودية تحقق في تظلم موظفين فصلتهم شركة عبد اللطيف جميل

أعلن مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن الوزارة تتابع موضوع تظلم موظفي مجموعة عبد اللطيف جميل.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي أن الوزارة مستمرة في التحقق من ذلك.

وجاءت تصريحات "أبا الخيل" عقب أنباء عن قيام شركة عبد اللطيف جميل -ومقرها مدينة جدة- بفصل عدد من الموظفين في الشركة دون توضيح الأسباب.

ومجموعة عبداللطيف جميل هي شركة عائلية خاصة متعددة النشاطات يشمل نشاطها الأساسي تجارة السيارات، والقروض الاستهلاكية والإلكترونيات.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الأهلي يحرز لقب الدوري السعودي لأول مرة منذ 32 عاما

عبداللطيف جميل: ثقتنا كبيرة في برنامج التحول الاقتصادي السعودي وسنستثمر 7.5 مليار ريال محلياً

عودة دوري عبداللطيف جميل إلى القنوات الرياضية السعودية

MBC تنفي تشفير الدوري السعودي

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

محافظ المركزي المصري يقول الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم قريبا

للمرة الثانية.. أردوغان يطالب الأتراك تحويل النقد الأجنبي إلى الليرة لدعمها

تقرير: موازنة السعودية 2017 أوقفت العمل بالسلف المستديمة والمكافآت ومصاريف بالسفر

لماذا واصل مذيع الجزيرة مقاطعة محاوره وتجنب المترجم تعريب ما قاله حول الأخوان المسلمين؟

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بنك الاتحاد بأبوظبي: تغطية طرح "أورينت يو.إن.بي تكافل" أكثر من 13 مرة

كيف تعثر على أحد أفراد أسرتك المفقود على طريق الهجرة؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »