للمرة الثانية.. أردوغان يطالب الأتراك تحويل النقد الأجنبي إلى الليرة لدعمها

(رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن على الأتراك أن يحولوا حيازاتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية مكرراً مناشدات سبق أن قدمها عدة مرات منذ بدأ انخفاض الليرة في الفترة الأخيرة.

وقال أردوغان متحدثاً إلى الصحفيين بعد صلاة الجمعة إنه ينبغي للأتراك ألا يحتفظوا بالدولارات "تحت الوسائد" مضيفاً أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع بعض الدول للتجارة بالعملة المحلية.