تقرير: موازنة السعودية 2017 أوقفت العمل بالسلف المستديمة والمكافآت ومصاريف بالسفر

ذكر تقرير اليوم الجمعة أن الموازنة العامة للسعودية للعام 2017 نصت على وقف العمل بالسلف المستديمة في صرف الرواتب وما في حكمها إضافة إلى المكافآت والمصاريف الخاصة بالسفر للإدارات والفروع الموجودة داخل المملكة.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مصادرها إن الموازنة سمحت للمؤسسات العامة في حال حاجتها إلى صرف سلفة مستديمة لمقابلة النفقات العاجلة، التي لا تحتمل التأخير بفروعها، على ألا يتجاوز مقدار السلفة في الحد الأقصى 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، بشرط تسديد السلفة قبل انتهاء السنة المالية.

وأجازت التوجيهات صرف سلفة مستديمة للسفارات والممثليات والمكاتب الحكومية الموجودة خارج المملكة، لحساب رواتب منسوبيها بما يعادل رواتبهم مدة شهرين.

وكانت وزارة المالية السعودية قد قدرت الإيرادات في العام 2017 بحوالي 692 مليار ريال والنفقات العامة بحوالي 890 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.