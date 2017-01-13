الجيش السوري: إسرائيل أطلقت صواريخ على مطار المزة العسكري

(رويترز) - قالت قيادة الجيش السوري اليوم الجمعة إن إسرائيل أطلقت صواريخ على مطار عسكري كبير غربي العاصمة دمشق وحذرت تل أبيب من تداعيات ما قالت إنه اعتداء "سافر".

ونقل التلفزيون السوري عن الجيش قوله إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبرية في شمال إسرائيل بعد منتصف الليل مباشرة سقطت في مجمع مطار المزة العسكري وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري.

وقالت قيادة الجيش في بيان "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر وتوكد حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وبتر الأذرع التي تقف وراءه."

ولم يكشف البيان عما إذا كانت هناك إصابات أو خسائر في الأرواح لكنه قال إن الصواريخ تسببت في اشتعال حريق.

وأظهرت لقطات مصورة جرى تحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي وابلا من النيران يلتهم عدة مناطق في مجمع المطار وشوهدت سحابة هائلة من الدخان في منطقة المطار من على مسافة في عدة أحياء من العاصمة.

كان التلفزيون الرسمي السوري قال في وقت سابق إن عدة تفجيرات كبيرة أصابت مجمع مطار المزة العسكري القريب من دمشق وإن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة. ولم يذكر أي تفاصيل.

واستخدم المطار الواقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة كقاعدة لإطلاق الصواريخ على مناطق خضعت في السابق لسيطرة المعارضة المسلحة في ضواحي دمشق.

واستهدفت إسرائيل في السابق مواقع تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية داخل سوريا حيث تشارك الجماعة المدعومة من إيران في القتال إلى جانب الجيش السوري.