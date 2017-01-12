أمازون تخطط لخلق 100 ألف وظيفة بدوام كامل في أمريكا خلال عام ونصف

(رويترز) - قالت شركة أمازون دوت كوم اليوم الخميس إنها ستوفر أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة بدوام كامل في الولايات المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشرة القادمة.

وذكرت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا لها إنها تخطط لزيادة قوتها العاملة بدوام كامل في الولايات المتحدة إلى ما يربو على 280 ألف موظف بحلول منتصف 2018 من 180 ألفا في 2016.

وبلغ عدد موظفي أمازون العاملين بدوام كامل وجزئي نحو 230 ألفا و800 موظف حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2015.