العدل السعودية تدرس توظيف النساء في الوزارة

أكد مصدر أن وزارة العدل السعودية شكلت لجنة لدراسة توظيف النساء في الوزارة في خطوة هي الأولى من توعها في وزارة العدل.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن المعمول به سابقاً كان تعاون وزارة العدل مع جمعية "مودّة" الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، بإنشاء مكاتب نسوية للمساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد للمراجعات من النساء في محاكم الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الزوجية ومساعدتهن وتقديم الاستشارات القانونية والإجرائية لهن وتسهيل أمور المتقاضيات.

ونقلت الصحيفة اليومية عن المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري إن وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني سبق أن أعاد رسم هيكل الوزارة التنظيمي بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة وبما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك وصولاً لتقديم الخدمات العدلية المميزة لجميع فئات المجتمع، والمرأة على قائمة هذه الفئات.





