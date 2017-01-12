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سياسة واقتصاد

السعودية تعتزم تأسيس صندوق استثمار للترفيه

أريبيان بزنس
الخميس، 12 يناير 2017
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السعودية تعتزم تأسيس صندوق استثمار للترفيه

تعتزم الهيئة العامة للترفيه السعودية تأسيس صندوق استثماري خاص بالترفيه "سيرى النور قريباً" في المملكة.

 

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن صالح المدني إن الهيئة تدرس بعض الاستثمارات بالبنية التحتية، موضحاً أن نجاح الهيئة ليس بنجاح الفعاليات فقط، بل بمدى نجاح القطاع القابل للنمو، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بإعلان أهدافها وأرقامها وإستراتيجيتها خلال الأربعة أشهر المقبلة.

 

وقال "المدني" إنه بخصوص فعاليات الهيئة ستكون الحصة الأكبر منها في الرياض وجدة والدمام، حيث يتركز معظم السكان لكن تهدف للوصول إلى جميع المناطق في العام 2017.

 

وكانت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه -التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- قد أقرت إنشاء صناديق تهدف إلى دعم الأنشطة الترفيهية، وتأسيس الشركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة.

 

ولم يذكر "المدني" تفاصيل حول رأس مال "صندوق الاستثمار الذي تعتزم الهيئة العامة للترفيه إطلاقه "قريباً".

 

وكان قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه أحد القرارات الملكية التي تزامنت مع إعلان السعودية لرؤيتها المستقبلية 2030، بهدف دعم وتعزيز صناعة الترفيه في المملكة، وذلك لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة.

 

وكانت "الهيئة" بدأت في شهر سبتمبر/أيلول 2016 بإطلاق فعاليات في العاصمة الرياض ومن ثم محافظة جدة غرب البلاد، في محاولة منها لبدء نشاطاتها على نطاق واسع داخل المملكة.

 

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